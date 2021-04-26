В Риме глубоко разочарованы решением России выслать сотрудника Посольства Италии

В МИД Италии заявили, что глубоко разочарованы решением России выслать сотрудника посольства республики в Москве. В Риме такие меры назвали безосновательными и несправедливыми.

"Мы глубоко разочарованы решением РФ выслать сотрудника атташата в Посольстве в Москве с предупреждением за 24 часа. Считаем данное решение безосновательным и несправедливым, поскольку это ответ на законную меру, принятую итальянскими властями в интересах защиты собственной безопасности", — говорится в заявлении итальянского МИД.

Сегодня, 26 апреля, Россия объявила персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при Посольстве Италии в России Федерико Пачифичи в качестве ответной меры на аналогичные действия Рима.

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