В Риме глубоко разочарованы решением России выслать сотрудника Посольства Италии
В конце марта Италия выслала двух российских дипломатов по подозрению в причастности к шпионажу, 26 апреля РФ ответила, объявив персоной нон грата помощника итальянского атташе по вопросам обороны.
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В МИД Италии заявили, что глубоко разочарованы решением России выслать сотрудника посольства республики в Москве. В Риме такие меры назвали безосновательными и несправедливыми.
"Мы глубоко разочарованы решением РФ выслать сотрудника атташата в Посольстве в Москве с предупреждением за 24 часа. Считаем данное решение безосновательным и несправедливым, поскольку это ответ на законную меру, принятую итальянскими властями в интересах защиты собственной безопасности", — говорится в заявлении итальянского МИД.
Напомним, 31 марта карабинеры задержали российского офицера, работающего при Посольстве РФ в Риме, а также его итальянского коллегу по подозрению в шпионаже. Операция состоялась после тайной встречи, где обсуждались детали некоего "заговора", как пишут итальянские СМИ. Вскоре после скандала посла России Сергея Разова вызвали в итальянский МИД, а следом стало известно, что Рим высылает двух российских дипломатов по подозрению в причастности к шпионажу.
Сегодня, 26 апреля, Россия объявила персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при Посольстве Италии в России Федерико Пачифичи в качестве ответной меры на аналогичные действия Рима.
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