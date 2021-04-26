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В Риме глубоко разочарованы решением России выслать сотрудника Посольства Италии

В конце марта Италия выслала двух российских дипломатов по подозрению в причастности к шпионажу, 26 апреля РФ ответила, объявив персоной нон грата помощника итальянского атташе по вопросам обороны.

26 апреля 2021, 13:13
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В МИД Италии заявили, что глубоко разочарованы решением России выслать сотрудника посольства республики в Москве. В Риме такие меры назвали безосновательными и несправедливыми.

"Мы глубоко разочарованы решением РФ выслать сотрудника атташата в Посольстве в Москве с предупреждением за 24 часа. Считаем данное решение безосновательным и несправедливым, поскольку это ответ на законную меру, принятую итальянскими властями в интересах защиты собственной безопасности", — говорится в заявлении итальянского МИД.

МИД РФ — о высылке дипломатов из Италии: Не соответствует двусторонним отношениям

МИД РФ — о высылке дипломатов из Италии: Не соответствует двусторонним отношениям

Напомним, 31 марта карабинеры задержали российского офицера, работающего при Посольстве РФ в Риме, а также его итальянского коллегу по подозрению в шпионаже. Операция состоялась после тайной встречи, где обсуждались детали некоего "заговора", как пишут итальянские СМИ. Вскоре после скандала посла России Сергея Разова вызвали в итальянский МИД, а следом стало известно, что Рим высылает двух российских дипломатов по подозрению в причастности к шпионажу.

Захарова оценила объявление Румынией персоной нон грата российского дипломата

Захарова оценила объявление Румынией персоной нон грата российского дипломата

Сегодня, 26 апреля, Россия объявила персоной нон грата помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при Посольстве Италии в России Федерико Пачифичи в качестве ответной меры на аналогичные действия Рима.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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