Друг актёров Паля и Иванова не участвовал в драке с экс-хоккеистом ЦСКА Антиповым

Второй друг актёра Александра Паля не участвовал в конфликте с бывшим хоккеистом молодёжной команды ЦСКА Кевином Антиповым, а стоял в стороне. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Очевидцем потасовки оказался мужчина по имени Дмитрий, работающий фотографом. По данным нашего собеседника, актёры Александр Паль и Дмитрий Иванов утверждают, что их приятель ничего не делал во время драки. Сами же артисты проходят по делу об избиении как свидетели.

Антипов сейчас находится в больнице имени Пирогова в отделении челюстно-лицевой хирургии и готовится к операции.

Ранее Лайф узнал подробности конфликта между актёром Палем и экс-игроком ЦСКА Антиповым. Спортсмен заявил правоохранителям, что возвращался с дня рождения отца, когда на него напали. Трое неизвестных выбежали из автомобиля "Ауди" и набросились с кулаками на Антипова. В одном из злоумышленников хоккеист узнал актёра Александра Паля. После драки нападавшие сели в машину и скрылись с места инцидента. Однако у Паля своя версия на этот счёт.

Напомним, экс-хоккеист Кевин Антипов обвинил в избиении звезду фильма "Горько!" Александра Паля, заметив, что в этот момент актёр был не один. Сам Паль ранее всё отрицал.

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