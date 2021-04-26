Лукашенко заявил, что разделить Белоруссию пополам не получится ни с ним, ни без него

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что разделить республику не получится ни у кого. Видео © Telegram-канал "Пул Первого"

Нынешние попытки разделить Белоруссию не увенчаются успехом. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

"Сейчас они очнулись. Хотят опять разделить пополам Беларусь. Не получится — и даже без меня не получится. Мы уже поняли, что у нас есть своя земля и своя страна — и мы её никому не отдадим", — сказал глава государства, выступая перед жителями посёлка Брагин Гомельской области в связи с 35-летней годовщиной катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Лукашенко напомнил, что в первые годы его президентства ходили разговоры о создании Полесской народной республики и разделении страны на части. Политик уточнил, что деньги и идеи "подкидывали оттуда". Однако спустя время отделившейся республики не стало бы, выразил уверенность белорусский президент.

"Потому что нам удалось сохранить эти земли только благодаря тому, что мы по всей стране собирали чернобыльские деньги", — добавил Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что его полномочия перейдут к Совбезу при экстренной ситуации. По его словам, таким образом он решил "предусмотреть всё" и план действий был давно разработан.

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