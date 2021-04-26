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Казус в испанском футболе: арбитр дал два финальных свистка в матче из-за проблем с часами

Инцидент произошёл во время матча 32-го тура чемпионата Испании между "Севильей" и "Гранадой" (2:1). Судья Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа дал финальный свисток на минуту раньше, чем это нужно было.

26 апреля 2021, 13:01

Скриншот © "Футбол-1"

К основному времени матча "Севилья" — "Гранада" было добавлено четыре минуты, но судья дал финальный свисток на 93-й минуте. Некоторые игроки успели покинуть поле, дойти до раздевалки и даже переодеться. А футболисты "Севильи" и вовсе бурно радовались досрочному попаданию в Лигу чемпионов. Но арбитр осознал свою ошибку и потребовал всем выйти и доиграть положенную минуту.

Видео © Twitter / beINSPORTS_EN

Как оказалось, у арбитра сломался хронометр, который показал неточное время.

"Никогда ещё не видел ничего подобного! Некоторые наши игроки даже успели снять игровую форму", приводит слова игрока "Севильи" Лукаса Окампоса издание Eurosport.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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