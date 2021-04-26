Казус в испанском футболе: арбитр дал два финальных свистка в матче из-за проблем с часами

К основному времени матча "Севилья" — "Гранада" было добавлено четыре минуты, но судья дал финальный свисток на 93-й минуте. Некоторые игроки успели покинуть поле, дойти до раздевалки и даже переодеться. А футболисты "Севильи" и вовсе бурно радовались досрочному попаданию в Лигу чемпионов. Но арбитр осознал свою ошибку и потребовал всем выйти и доиграть положенную минуту.