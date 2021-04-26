Казус в испанском футболе: арбитр дал два финальных свистка в матче из-за проблем с часами
Инцидент произошёл во время матча 32-го тура чемпионата Испании между "Севильей" и "Гранадой" (2:1). Судья Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа дал финальный свисток на минуту раньше, чем это нужно было.
Скриншот © "Футбол-1"
К основному времени матча "Севилья" — "Гранада" было добавлено четыре минуты, но судья дал финальный свисток на 93-й минуте. Некоторые игроки успели покинуть поле, дойти до раздевалки и даже переодеться. А футболисты "Севильи" и вовсе бурно радовались досрочному попаданию в Лигу чемпионов. Но арбитр осознал свою ошибку и потребовал всем выйти и доиграть положенную минуту.
Видео © Twitter / beINSPORTS_EN
Как оказалось, у арбитра сломался хронометр, который показал неточное время.
"Никогда ещё не видел ничего подобного! Некоторые наши игроки даже успели снять игровую форму", — приводит слова игрока "Севильи" Лукаса Окампоса издание Eurosport.
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