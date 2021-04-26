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КХЛ объявила дату начала сезона 2021/2022

Откроют регулярный чемпионат два нынешних финалиста Кубка Гагарина.

26 апреля 2021, 13:15

Фото © КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила дату начала нового сезона 2021/2022. Стартует 14-й по счёту регулярный чемпионат 1 сентября матчем за Кубок открытия между финалистами текущего плей-офф — ЦСКА и "Авангардом". Встреча пройдёт на домашнем льду обладателя Кубка Гагарина.

Напомним, счёт в финальной серии между армейцами и "ястребами" — 2-2. Пятая игра пройдёт сегодня, 26 апреля, в Москве на "ЦСКА-арене".

Авторы
Сергей Расторгуев
Сергей Расторгуев

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