КХЛ объявила дату начала сезона 2021/2022

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила дату начала нового сезона 2021/2022. Стартует 14-й по счёту регулярный чемпионат 1 сентября матчем за Кубок открытия между финалистами текущего плей-офф — ЦСКА и "Авангардом". Встреча пройдёт на домашнем льду обладателя Кубка Гагарина.