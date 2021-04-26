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Голикова: Новых ограничений по ковиду в России в майские праздники вводить не будут

Действующие в связи с распространением коронавируса меры власти субъектов страны снимают исходя исключительно из ситуации в конкретных регионах.

26 апреля 2021, 13:29

Фото © Pixabay

Вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге заявила, что в России не будут вводить новые ограничительные меры в майские праздники. Видео © LIFE

В России в период майских праздников не будут введены новые ограничительные меры по коронавирусу. Об этом в ходе брифинга сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Я хотела бы сказать, что ограничительные меры продолжают действовать на территории всех субъектов Российской Федерации. Субъекты РФ снимают ограничительные меры исключительно исходя из распространения новой коронавирусной инфекции на территории конкретного региона", — указала вице-премьер.

По словам Голиковой, высшим органам госвласти регионов направлены напоминания о необходимости придерживаться ранее сформулированных Роспотребнадзором рекомендаций.

"Ничего здесь нового не появляется, это наши традиционные рекомендации, которые необходимо соблюдать", — добавила Голикова.

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая включительно. Это было сделано в ответ на предложение Роспотребнадзора. В Госдуме поддержали решение главы государства. В преддверии длинных выходных россияне ринулись скупать товары для походов.

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Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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