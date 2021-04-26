Бывший зэк спасся от депортации из России благодаря миллионному долгу перед приставами

Армен Х., отбывавший наказание за кражу в исправительной колонии № 2 во Владимирской области, спасся от депортации в Армению благодаря непогашенному долгу перед приставами. После освобождения 28-летний молодой человек был доставлен в аэропорт Домодедово, однако его не выпустили из России из-за задолженности в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей. Вновь попавший в автозак парень умудрился сбежать из-под конвоя, а спустя два дня был задержан. Об этом Лайфу сообщил источник.