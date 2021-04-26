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Бывший зэк спасся от депортации из России благодаря миллионному долгу перед приставами

Парень покинул автозак, но долго скрываться ему не удалось: спустя пару дней беглеца нашли в квартире друга.

26 апреля 2021, 13:48
<p>Армен Х. Фото © Соцсети</p>

Армен Х. Фото © Соцсети

Армен Х., отбывавший наказание за кражу в исправительной колонии № 2 во Владимирской области, спасся от депортации в Армению благодаря непогашенному долгу перед приставами. После освобождения 28-летний молодой человек был доставлен в аэропорт Домодедово, однако его не выпустили из России из-за задолженности в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей. Вновь попавший в автозак парень умудрился сбежать из-под конвоя, а спустя два дня был задержан. Об этом Лайфу сообщил источник.

По словам нашего собеседника, объявленного в розыск мужчину нашли в квартире у знакомого. После этого Армена вновь доставили в Центр временного содержания иностранных граждан, а в отношении сотрудников, охранявших депортируемых граждан, МВД России проводит проверку.

В Калининграде полицейский-лудоман назанимал у близких почти миллион рублей и кинул их

В Калининграде полицейский-лудоман назанимал у близких почти миллион рублей и кинул их

Ранее Лайф рассказывал, что житель Тюмени узнал о существовании 14-летней дочери после получения справки о взыскании алиментов. Он не отказался от финансовой помощи девочке, однако хочет провести ДНК-тест для подтверждения отцовства.

Авторы
Николай Озеров
Николай Озеров
Никита Могилев
Никита Могилев

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