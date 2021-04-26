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Работу в майские праздники россиянам оплатят в обычном размере

Начисление жалования за трудовую деятельность в период с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая производится в соответствии со статьёй 153 ТК РФ.

26 апреля 2021, 14:05
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Оплата труда россиян, работающих в период с 4 по 7 мая, будет произведена в обычном, а не повышенном размере в случае, если иначе не решил работодатель. Это следует из рекомендаций, размещённых на сайте Министерства труда и социальной защиты РФ.

"Повышенная оплата работающим может быть установлена работодателем самостоятельно", — указано в памятке ведомства.

Кроме того, в ней отмечается, что начисление жалования за работу в период с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая производится по правилам статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации об оплате труда в выходные и нерабочие праздничные дни.

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Порядок начисления зарплат в длинные майские выходные ранее объяснила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Напомним, решение о длинных выходных было принято Владимиром Путиным по просьбе Роспотребнадзора. Так, нерабочими днями в России объявлен период с 1 по 10 мая включительно.

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Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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