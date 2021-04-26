Работу в майские праздники россиянам оплатят в обычном размере
Начисление жалования за трудовую деятельность в период с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая производится в соответствии со статьёй 153 ТК РФ.
Фото © Pixabay
Оплата труда россиян, работающих в период с 4 по 7 мая, будет произведена в обычном, а не повышенном размере в случае, если иначе не решил работодатель. Это следует из рекомендаций, размещённых на сайте Министерства труда и социальной защиты РФ.
"Повышенная оплата работающим может быть установлена работодателем самостоятельно", — указано в памятке ведомства.
Кроме того, в ней отмечается, что начисление жалования за работу в период с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая производится по правилам статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации об оплате труда в выходные и нерабочие праздничные дни.
Порядок начисления зарплат в длинные майские выходные ранее объяснила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Напомним, решение о длинных выходных было принято Владимиром Путиным по просьбе Роспотребнадзора. Так, нерабочими днями в России объявлен период с 1 по 10 мая включительно.
Выбор редакции
Общественник оценил идею Минтруда продлить майские праздники
Голикова объяснила порядок начисления зарплат в длинные майские выходные
В ОП систему наблюдения за выборами в России назвали одной из самых мощных в мире
В Кремле высказались о шансах провести переговоры Путина и Зеленского 9 мая
Опубликован график отключения горячей воды в Москве
Комментариев: 0