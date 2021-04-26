Москва объявила персоной нон грата сотрудника Посольства Украины в России
В ведомстве подчеркнули, что РФ может принять дополнительные меры, если Киев продолжит враждебные действия против российских дипломатов.
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Сотрудник Посольства Украины в России объявлен персоной нон грата в ответ на действия Киева, он должен покинуть территорию РФ до конца дня 30 апреля. Об этом сообщили в МИД РФ.
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"Украинская сторона предупреждена, что в случае продолжения враждебных действий против сотрудников российских дипломатических и консульских представительств на Украине на основе взаимности будут приниматься дополнительные меры в отношении персонала украинских посольства, генеральных консульств и консульств в России", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что Украина выслала российского дипломата из Киева из-за ситуации с украинским консулом Александром Сосонюком. Сосонюка задержали в Санкт-Петербурге за получение закрытой информации из баз данных российских правоохранительных органов. Позже его отпустили, поскольку консула защищает дипломатический иммунитет, и выслали из страны.
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