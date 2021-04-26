Москва объявила персоной нон грата сотрудника Посольства Украины в России

Сотрудник Посольства Украины в России объявлен персоной нон грата в ответ на действия Киева, он должен покинуть территорию РФ до конца дня 30 апреля. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Украинская сторона предупреждена, что в случае продолжения враждебных действий против сотрудников российских дипломатических и консульских представительств на Украине на основе взаимности будут приниматься дополнительные меры в отношении персонала украинских посольства, генеральных консульств и консульств в России", — говорится в сообщении ведомства.