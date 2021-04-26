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Улыбаемся и пашем: аналитики составили "дачный плейлист" россиян

Оказалось, что песни, под которые мы едем в машине, копаем грядки и жарим шашлыки, почти не пересекаются. У каждой фазы дачного отдыха свой аккомпанемент.

26 апреля 2021, 14:29

Кадр из сериала "Сваты-6" (2013) / © "Квартал-95"

Сервис "Сберзвук" проанализировал плейлисты своих пользователей и определил самые популярные треки для поездок на дачу. Материалы исследования оказались в распоряжении Лайфа. Выяснилось, что в пути россияне чаще всего слушают хип-хоп — "Синий Lamborghini" от Rakhim и мелодичный трек "Патрон" от Miyagi и Andy Panda. Порядок на дачных участках пользователи наводят под "Ресницы безопасности" от Monatik из фильма-биографии "Вечно танцующий человек", а ещё под "Орбиты" от Сени Зомба и "36,6" от Вани Дмитриенко.

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У велопрогулок трек-лист другой. Крутить педали россиянам приятнее под Bestseller (Макс Барских и Zivert), "Выдохни" (Ёлка) и Slow Clap (Гвен Стефани и Saweetie).

В топ-5 плейлистов с наступлением весны вошли "Велопрогулка", "Долгая поездка", а также подборка "За рулём: инди", под которую хочется открыть окна и впустить тёплый воздух в авто. На четвёртом месте — подборка "Русский рок", настраивающая на преодоление расстояний под родные голоса, на пятом — энергичные гитарные боевики из плейлиста "За рулём: тяжёлый рок".

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А вот среди подкастов самыми популярными оказались KuJi Podcast комика Тимура Каргинова и журналиста Андрея Коняева о событиях в мире, а ещё "Голый землекоп" (о научных открытиях) с биологом и журналистом Ильёй Колмановским. В топ вошли также "Как в жизни" — про жизнь на примере фильмов, "Отвратительные мужики" — о кинематографе, видеоиграх, музыке и приключениях, The Big Beard Theory — о космосе и науке, с Антоном Поздняковым.

Ранее Лайф писал, что Пётр Ильич Чайковский стал самым популярным российским музыкантом у иностранных пользователей Spotify в 2020 году. Произведения композитора оказались доступны примерно в 100 плейлистах международного музыкального сервиса.

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Раскрыта сумма, которую получают артисты за каждое прослушивание в Apple Music

А на днях американская певица Тейлор Свифт побила рекорд Beatles, сумев за рекордное время попасть сразу с тремя альбомами на первое месте в хит-параде.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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