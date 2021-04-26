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"Отменно вошёл в игру": Италия осталась в восторге от последнего матча Миранчука, в котором он забил

Действия игрока нашей сборной обрадовали не только журналистов, но и многочисленных болельщиков команды из Бергамо.

26 апреля 2021, 14:34
<p>Фото © <a href="https://www.atalanta.it/#lg=1&slide=19" target="_blank" rel="noopener noreferrer">atalanta.it</a></p>

Фото © atalanta.it

Итальянские издания высоко оценили игру российского полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука в последнем матче против "Болоньи", в котором он смог забить свой очередной гол. Более чем хорошая реакция на результативное действие россиянина была и у болельщиков.

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"Цепкая нога не знает пощады. Это 16-й гол в исполнении игроков "Аталанты", выходящих на замену", — говорится в кратком комментарии La Gazzetta dello Sport. Добавим, что авторитетное издание поставило Миранчуку оценку 6,5.

"Ему хватило получаса, чтобы показать, на что он способен. Он забил гол своей левой суперногой, а ещё отдал великолепный пас на Джимсити. В целом отменно вошёл в игру", — написали журналисты L'Eco di Bergamo.

Довольными остались и болельщики "Аталанты". В комментариях в соцсетях они отмечали силу Миранчука и украинца Малиновского, а россиянина даже назвали "нашим золотом". Не остался в стороне и сам герой лестных отзывов. Полузащитник в своём инстаграме выложил пост по итогам матча с "Болоньей".

"Думаете, нам здесь нужна подпись?" — написал Миранчук.

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Напомним, что в матче последнего тура Серии А Алексей Миранчук появился на поле в середине второго тайма и через 12 минут смог забить свой третий гол в чемпионате Италии.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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