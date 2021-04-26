Забивной Миранчук, поражение "конюшни" и отложенный триумф Баварии: Евросезон выходит на финишную прямую

Заканчивалась первая неделя без Суперлиги. Это слово мир начал потихоньку забывать и возвращаться к привычным национальным чемпионатам, где тоже происходит много чего увлекательного. В уже ушедшие выходные хватало и огня, и классного футбола, и местами неожиданных результатов.

Россия: "Зенит" без тормозов и главное дерби страны

Кажется, что даже если на Землю упал бы метеорит, то он всё равно не затмил бы дерби "Спартака" и ЦСКА в инфополе. Зачастую главное футбольное противостояние сопровождается ещё и огненной игрой, но только не в этот раз. То ли армейцы были к такому не особо готовы, то ли обе команды больше боялись, чем давили. Сложно сказать. Мир, как кажется, увидел привычный "Спартак" и становящийся привычным ЦСКА. И гол Джордана Ларссона — квинтэссенция этого мнения. Ещё и Ильзат Ахметов своим удалением добавил дёгтя в бочку Ивицы Олича, к которому пока очень много вопросов.

Как ни странно, но за полем было жарко не только до, но и после матча. Сначала фанаты двух команд вроде бы устроили драку на юго-востоке Москвы (в МВД всё опровергли), затем красно-белые выдали яркие перформансы перед началом матча, а после игры в атаку пошёл официальный твиттер "Спартака".

Привет, "конюшня". Ну как твои дела? ФК "Спартак"

Скажем прямо, это было дерзко и огненно. Именно это. Не матч. Зато огня хватало в Петербурге и Саранске. В Северной столице играл "Зенит" против "Ротора" и передал большой привет своему ближайшему преследователю и сопернику. Питерцы попросту уничтожили команду из Волгограда, которая продолжает курсировать по границе между стыками и прямой путёвкой в ФНЛ. 6:0 на "Зенит-арене" радости не добавили уж точно. А вот "Тамбов" уже давно спокойно заканчивает сезон. Там вся жара, судя по всему, начнётся после. Приехавший в Саранск "Локомотив" сначала заставил болельщиков поволноваться, но потом взялся за дело и уничтожил аутсайдера — 5:2.

Синхронно нажала на тормоз "группа 46". С вашего позволения, так мы назовём команды, которые имеют именно такое количество очков в таблице. "Динамо" оступилось в матче с "Химками", которые, если бы не провалили первую часть сезона, сейчас могли бы бороться за Европу. "Рубин" проиграл "Краснодару" в битве двух бывших тренеров ЦСКА — Леонида Слуцкого и Виктора Гончаренко. И тоже всё решил один забитый мяч. В составе "быков" на первый план выходит Алексей Ионов, к покупке которого было немало вопросов. Примкнул к этому объединению команд футбольный клуб "Сочи". Подопечные Владимира Федотова не без труда обыграли "Уфу" в матче с двумя красными. В РПЛ горячий сезон только начинается!

Англия: 30-й трофей Гвардиолы и осечка "Юнайтед"

Английская публика на этой неделе была вынуждена немного разделиться. Одна часть следила за баталиями в АПЛ, другая за финалом Кубка лиги. В Туманном Альбионе уже давно рассуждают о большом количестве турниров и кубков, говоря о их ненадобности. Но всё равно следят за всем. Главный итог даже не в победе "Манчестер Сити", а в успехе Хосепа Гвардиолы. Он взял свой 30-й трофей в карьере и по этому показателю вышел на третье место в списке самых титулованных тренеров. Обогнал, кстати, Валерия Лобановского. Выше лишь два имени, но о них дальше.

На самом верху списка — сэр Алекс Фергюсон. Легенда "Манчестер Юнайтед" в эти выходные вряд ли был счастлив, когда наблюдал за матчем своей бывшей команды. Один из его птенцов — Уле Гуннар Сульшер — не смог обыграть "Лидс" в более чем принципиальном матче. Унылые нули и конец удачной серии "дьяволов". Осечка и у "Ливерпуля", который неожиданно оступился в матче с "Ньюкаслом". И какой сценарий: "сороки" забили в добавленное время, но VAR отменил, потом ещё раз, и тут уже всё было справедливо. Шаг в топ-4 сделал "Челси". Лондонцы в напряжённом матче обыграли соседей из "Вест Хэма". Эту игру, к слову, немало вспоминали во время дерби "Спартака" и ЦСКА. Поводом для этого стали схожие моменты у Ахметова и Бальбуэны. И в обоих, что многим может показаться странным, красные карточки были заслуженными.

А вот "Арсенал" Микеля Артеты лихорадит будь здоров. Поклонникам "пушкарей" настоятельно не рекомендуется смотреть в таблицу, равно как и на результат последнего матча — 0:1 с "Эвертоном" при автоголе Бернда Лено. Но есть и радостные новости: Тьерри Анри попал в Зал славы АПЛ, который открыли недавно. Он вместе с Аланом Ширером стали его первыми членами. "Арсенал" его с этим уже успел поздравить, вот, правда, легендарному французу не чужую для себя команду в ответ поздравить не с чем.

Германия: отложенное чемпионство "Баварии" и обстрел защитника "Вердера".

В немецкой Бундеслиге главный вопрос — когда? Относится он, естественно, к "Баварии" и её чемпионству. Оно будет, не смейте сомневаться. Вернее, оно должно было случиться, но все карты спутал "Майнц". Он сам уже вряд ли за что-то борется, но так насолить лидеру — дорогого стоит. Сказать, что "Лейпциг" воспользовался этой осечкой Мюнхена, будет правильно с точки зрения математики и абсолютно неверно с точки зрения логики. Команда Юлиана Нагельсмана просто на всех порах мчит к "серебру". На сей раз на пути не был замечен "Штутгарт" — 2:0. Вся борьба — чуть ниже. "Вольфсбург", "Айнтрахт" и "Боруссия" из Дортмунда между собой разыграют две оставшиеся путёвки в ЛЧ. "Байер" и прочие сюда вряд ли влезут, но кажется, что теперь это — самый интересный сюжет в Германии.

That's got to hurt! 💢⚽



Spare your thoughts for @WerderBremen_EN's Marco Friedl who had quite an unfortunate day... 🤕🤕🤕#FCUSVW pic.twitter.com/11cO6hFem5 — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) April 24, 2021

Больнее всего в прямом смысле слова в эти выходные было защитнику "Вердера" Марко Фридлю. Матч против "Униона" из Берлина запомнится не голами, а очень любопытным эпизодом. Уж не знаем, что Фридль сделал Роберту Андриху, но тот знатно пробил в него целых три раза. Первым ударом он его просто сбил, а затем ещё двумя добил и отправил в нокаут. Честь и хвала защитнику "Вердера", он смог продолжить игру.

Испания: осечки Мадрида — шанс для "Барселоны"

В Примере продолжается сериал с тремя главными героями. "Атлетико", "Реал" и "Барселона" втроём будут решать, кому забирать кубок себе. И тут всё как в кино: пока двое ошибаются, третий решает этим воспользоваться. Пока два мадридских клуба свои матчи заваливают — "Реал" разошёлся ничьей с "Бетисом", а "Атлетико" и вовсе уступает "Атлетику" — "Барселона" же берёт и обыгрывает "Вильярреал". Честь и хвала Антуану Гризманну, дубль которого оставляет шансы команде Рональда Кумана.

Не забудем сказать и о Денисе Черышеве, который продолжает играть в "Валенсии" то в старте, то со скамейки. Пока, правда, без результативных действий. Но верим в нашего полузащитника, к которому в свете Евро внимание с каждым днём становится всё более и более пристальным.

Италия: Миранчук забил — остальное неважно

Давайте забудем про свои клубные пристрастия и просто порадуемся за нашего парня. Пусть "Интер" снова победил, а "Ювентус" сыграл вничью с "Фиорентиной" Александра Кокорина, который продолжает не играть из-за травмы. Всё это отходит на второй план. Забил Алексей Миранчук — и это не может не радовать. Пусть и в ворота не самой сильной "Болоньи" и при счёте 4:0 — какая разница. Россиянин снова напомнил всем о себе, а в первую очередь главному тренеру команды из Бергамо.

Правда, по-настоящему в составе чёрно-синих блистает другой игрок с постсоветского пространства — украинец Руслан Малиновский. Он порадовал своих поклонников чуть сильнее: гол и результативная передача. И тем не менее как круто, что совсем не чужие для нас ребята затащили "Аталанту" на второе место. Пусть и на сутки минимум, но каков полёт!

Франция: "Монако" борется за чемпионство, Головин — молчит

Во Франции круг претендентов на титул сформировался, кажется, окончательно. Обыграй "Лион" в завершающем матче тура "Лилль" и смог бы в него попасть, а так — четвёртое место. Оно ещё неокончательное, и это поправимо, но есть ощущение, что сделать это будет крайне сложно. А вот "Лилль" — первый. И тех, кто дико не любит ПСЖ, это не может не радовать. Парижане, к слову, свой матч против "Меца" выиграли немного более спокойно. Между ними — один балл.

Сзади на таком же расстоянии "Монако" Александра Головина. На неделе ему прилично досталось от болельщиков монегасков. Тех возмутила его игра в кубковом матче против "Лиона". Но Нико Ковач продолжает доверять одному из лидеров нашей сборной. Вот и сейчас Саша попал в старт, но запомниться чем-либо в матче против "Анже" не сумел. Благо его команда продолжает побеждать.

Украина: "Динамо" выигрывает чемпионат с легендой "Шахтёра"

В той части текста, которая была посвящена Англии, мы говорили про 30 титулов Гвардиолы и третье место в списке. На вершине, как мы тоже заметили, — сэр Алекс Фергюсон. А вот второй — Мирча Луческу. Легендарный тренер "Шахтёра" вновь на коне и берёт трофеи, правда, не с командой из Донецка. А с... "Динамо" из Киева. Да-да, с главным конкурентом. Его приход в стан бело-голубых был поводом для ярого недовольства болельщиков столичной команды, а теперь? Что скажут сейчас фанаты "Динамо".

И ведь мало того, что чемпионы, ещё и гегемонию "Шахтёра" прервали. Чёрно-оранжевые неизменно брали трофей последние четыре сезона, а тут — не судьба.

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