Врач рассказала, сколько кулича можно съесть без вреда для здоровья

От одного кусочка пасхального кулича в 100 граммов ничего не случится ни с фигурой, ни с самочувствием. Об этом рассказала диетолог Екатерина Александрова.

"Самый безопасный метод употребления мучных сладостей — так называемый five o'clock, то есть в период с 15 до 18 часов в небольшом количестве как отдельный приём пищи. Это время, когда можно максимально смягчить "удар", — пояснила специалист в интервью телеканалу "Звезда".

По словам Александровой, вообще нет такого понятия, как официальная норма употребления кулича, поскольку все случаи индивидуальны. При этом 100 граммов пасхального хлеба точно никому не навредят, кулич нужно дегустировать, а не есть, добавила эксперт.

Ранее врач опроверг популярную "страшилку" о вреде яиц. Диетолог уточнил, что яйца крайне полезны для организма, так как содержат большое количество питательных веществ: белок, фосфолипиды, лецитин.

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