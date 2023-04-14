Чем заменить пасочницу и какой творог выбрать: Рецепты пасхи по-домашнему

Творожная пасха — блюдо особое. Готовят его традиционно только раз в году — на Пасху, которая в 2023-м выпала на 16 апреля. Интересно, что делают такой десерт преимущественно в северных и центральных регионах России. На юге нашей страны пасхой (паской) принято называть куличи — пасхальный хлеб.

В чём смысл творожной пасхи и почему у неё такая форма

Творожная масса в семьях многих православных христиан — неотъемлемый элемент пасхального стола. Существует версия, что такой праздничный десерт ели наши далёкие предки, это блюдо связано с поклонением божествам плодородия. Почему пасха имеет форму усечённой пирамиды? Пасха символизирует Гроб Господень, в котором произошло воскресение Иисуса. Поэтому в формах для пасхи на одной из сторон высечено ХВ — приветствие "Христос Воскресе!".

Когда делать пасху творожную и что взять вместо пасочницы

Вместо пасочницы можно использовать тёрку, дуршлаг и даже цветочный горшок. Выбирайте основу в зависимости от желаемой формы десерта. Фото © Shutterstock

Творожную пасху, как и куличи с пасхальными яйцами, нужно успеть освятить в Страстную субботу. Поэтому приготовить всё лучше заранее, например в Чистый четверг или Великую пятницу. Раньше для приготовления пасхи использовалась пасочница — специальная деревянная разборная посуда. Сейчас в магазинах можно купить пластмассовые формы для этого творожного десерта. Если вы такую не нашли, не спешите расстраиваться: есть варианты, чем заменить форму для пасхи. Можно взять тёрку, дуршлаг, пластиковую банку или цветочный горшок (новый). Вообще, подойдёт любая ёмкость — всё зависит от желаемой формы десерта.

Какой творог выбрать для творожной пасхи

Творог для пасхи лучше покупать тот, что пожирнее, но не самый жирный. Оптимальный выбор — девятипроцентный. А вот обезжиренный точно не подойдёт. Фото © Freepik / ededchechine

Поскольку творог — основная составляющая пасхи, на нём лучше не экономить. Выбирайте натуральный, тот, что пожирнее, и тогда не придётся беспокоиться ни за вкус, ни за качество праздничного десерта. Ну что, переходим к рецептам?

Рецепт пасхи творожной без яиц

Сырые яйца в пасхальных блюдах нежелательны, потому творожная пасха, в которой нет яиц, — отличное решение. Готовить её легко, но делать это нужно заранее: пасха должна постоять под прессом в холодильнике. Фото © Shutterstock

Творожную пасху можно приготовить без яиц и масла и без термической обработки. Пошаговым рецептом такой очень нежной и вкусной пасхи с Лайфом поделилась кондитер, суперфиналистка проектов "Кондитер-3" и "Белый китель" телеканала "Пятница!" Анастасия Семянива.

Для творожной пасхи без яиц понадобятся : творог 9% — 600 г;

сметана 25% — 250 г;

сахар — 150 г (если любите пасху послаще, 200 г);

изюм — 40 г;

ванилин, корица, мускатный орех — по вкусу.

Пасху без яиц готовим по следующей технологии: смешайте творог со сметаной (можно воспользоваться миксером). Добавьте сахар и изюм (его нужно предварительно замочить в кипятке), специи. Хорошо всё размешайте.

Творожная пасха без яиц и термической обработки: пошаговый рецепт. Иллюстрация © LIFE

Форму для пасхи застелите влажной марлей, утрамбуйте в неё творог и поместите под гнёт в холодильник на несколько часов.

Саму форму поставьте на тарелку, в неё будет стекать сыворотка. Готовую пасху переверните на тарелку, аккуратно снимите марлю — готово! Анастасия Семянива Кондитер, суперфиналистка проектов "Кондитер-3" и "Белый китель" телеканала "Пятница!"

Рецепт пасхи по-домашнему

Главный секрет домашней пасхи — в жирном твороге и сливках. Кроме того, используются только желтки. А чтобы производство было безотходным, из белков сделайте глазурь для куличей. Фото © Shutterstock

Ингредиенты : творог 18% (можно не менее 9%) — 1 кг;

сливки 35% (можно не менее 33%) — 250 г;

сливочное масло — 200 г;

яичный желток — пять штук;

сахар — 300 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

изюм — 100 г;

цукаты — 100 г.

Пропустите творог через мелкое сито — структура должна стать однородной. Если у вас есть погружной блендер, можно не возиться с ситом и взбить творог им. Изюм и цукаты промойте и переберите.

В отдельную ёмкость поместите сырые яичные желтки, к ним всыпьте 300 граммов белого сахара и чайную ложку ванильного сахара, взбейте до образования белой смеси.

Творожная пасха в домашних условиях: пошаговый рецепт. Иллюстрация © LIFE

Сливки доведите до кипения и тонкой струйкой влейте в яично-сахарную смесь, не переставая взбивать. Постепенно добавляйте в смесь небольшие кусочки сливочного масла комнатной температуры. Когда масса станет однородной, выложите на неё творог, изюм и цукаты. Хорошенько перемешайте и поместите смесь в форму для пасхи. Поставьте в холодильник на семь часов. Когда пасха застынет, выложите на блюдо и подавайте к столу.

Пасха с миндалём и черникой

Если готовить пасху с добавлением черники, получается продукт приятного лавандового цвета. Такая пасха чем-то напоминает творожный сырок. Чернику можно заменить другой ягодой на ваш вкус, например малиной. Фото © Shutterstock

Ищете рецепт необычной пасхи? Попробуйте приготовить десерт с черникой и миндалём по нашей инструкции. В составе черничной пасхи : творог жирный — 300 г;

яйца — две штуки;

сметана жирная — 100 г;

сливочное масло 82,5% — 50 г;

черника замороженная — 150 г;

сахар — 75 г;

ванильный сахар — 8 г;

миндаль рубленый — 35 г;

изюм — 35 г.

Замороженную чернику поместите в кастрюлю с толстым дном или сотейник. Добавьте ванильный сахар и 30 граммов белого сахара. Доведите до кипения и варите на слабом огне в течение трёх-пяти минут, постоянно помешивайте.

Блендером взбейте черничную массу до состояния пюре, а после разотрите через сито — должно получиться около 130 граммов продукта. Возьмите сито с мелкими ячейками и дважды пропустите через него творог. В творожную массу добавьте оставшийся сахар. Растопите сливочное масло, остудите и влейте в творог.

Доведённую до кипения чернику с сахаром взбейте блендером — должно получиться пюре. Затем разотрите массу через сито. Фото © Shutterstock

Добавьте сметану и хорошенько размешайте массу, а затем перелейте её в сотейник. Поставьте на слабый огонь, постоянно помешивайте до появления на поверхности пузырьков. Когда масса станет однородной, начните вбивать яйца — по одному, тщательно смешивая. Не переставая перемешивать, прогревайте две-три минуты, после добавьте в массу пюре черники и взболтайте до однородности ещё раз, выдержите ещё пару минут, но не дайте закипеть.

Массу снимите с плиты и добавьте рубленый миндаль с изюмом. Форму для пасхи застелите марлей, сложенной в несколько слоёв, и поставьте в глубокий контейнер. Выложите пасху в форму и заверните края марли к центру.

Поместите форму с пасхой в холодильник под груз и оставьте на 24 часа. Жидкость, которая скапливается в поддоне, время от времени сливайте. Готовую черничную пасху выложите на тарелку — необычный пасхальный десерт готов.