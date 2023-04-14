В России требуют отменить продажу мерча Noize MC

В России требуют запретить продажу мерча Noize MC (Ивана Алексеева)*, чтобы деньги не пошли на поддержку ВСУ. На днях известный рэп-исполнитель закрыл своё последнее ИП в России, но винил и вещи с фирменным логотипом по-прежнему доступны для продажи, пишет SHOT.

Сам Нойз уехал из России ещё в 2021 году после того, как СК начал проверку его творчества на предмет "пропаганды негативного отношения к полицейским" и "реабилитации нацизма". С того времени он живёт в Литве. Первую и самую главную свою компанию ООО NOIZ певец ликвидировал сразу после отъезда, а последнее ИП закрыл только 11 апреля 2023 года. Через него он раньше получал деньги с рекламы и концертов.

Но вот фирменный мерч Noize MC, отмечает SHOT, очень легко купить в России. Расценки примерно следующие: носки — 500 рублей, футболка — за 3500, пластинка — 6500 + доставка. Привезти могут курьером или Почтой России. ИП оформлено, по всей видимости, на приятеля рэп-исполнителя Дмитрия Пайкина.

Пока заявление на Нойза написано только в Роспотребнадзор, но общественники из организации "Зов народа" намерены пойти дальше, поскольку певец уже давно негативно высказывается об СВО и даёт концерты за границей, выделяя часть средств в помощь Украине.

"После заявления Ивана Алексеева о благотворительности в пользу Украины есть вероятность, что часть товаров пойдёт на поддержку ВСУ", — говорится в их заявлении.

Ранее Лайф писал, что концертный директор Noize MC Артём Миронов потребовал от рэпера более 9 миллионов за публичные обвинения в краже денег. Музыкант в интервью Юрию Дудю* заявил, что топ-менеджер якобы скрылся в США со средствами за несостоявшиеся выступления. Как рассказал Лайфу адвокат Миронова Алексей Самойленко, всё было наоборот.