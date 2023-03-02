Концертный директор Noize MC требует от рэпера более 9 млн за "ложь в интервью"

Концертный директор Noize MC* (Ивана Алексеева) Артём Миронов потребовал от рэпера более 9 млн за публичное обвинение его в краже денег. До этого музыкант в интервью Юрию Дудю* заявил, что топ-менеджер якобы скрылся в США со средствами за несостоявшиеся выступления. Как рассказал Лайфу адвокат Миронова Алексей Самойленко, всё было наоборот.

По словам юриста, Noize MC сам отменил ряд выступлений в 2022 году, после чего должен был вернуть деньги билетным операторам, а те — зрителям. В интервью же, отмечает адвокат, музыкант представил всё дело с точностью до наоборот и обвинил Миронова, что тот всё забрал себе и скрылся в США. По словам собеседника Лайфа, на концертного директора обрушилась волна негодования и он обратился в суд требованием удалить видео с хостинга и удовлетворить моральную компенсацию из расчёта 1 рубль за просмотр. В данный момент эта сумма превысила 9 миллионов.

"Это компенсация морального вреда. Мы полагаем, что сумма из расчёта 1 рубль за 1 просмотр — это справедливая и обоснованная сумма. Учитывая, что это тот человек, который, как сам Нойз говорит, вывел группу на новый уровень, он организовал ему много концертов как в пределах России, так и за её пределами", — рассказал Лайфу Самойленко.

Ранее Лайф писал, что Минюст внёс в список физлиц-иноагентов Noize MC. Сведения об этом опубликованы на сайте ведомства.