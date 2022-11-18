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18 ноября, 18:33

Noize MC и Ирина Шихман признаны иноагентами

Минюст внёс в список физлиц-иноагентов Noize MC и Ирину Шихман

Минюст РФ внёс в реестр физлиц-иноагентов музыканта Noize MC* (Иван Алексеев), а также журналистку и создателя ютуб-проекта "А поговорить?" Ирину Шихман*. Сведения об этом опубликованы на сайте ведомства.

В список СМИ-иноагентов также попал главный редактор "Татарской газеты", член Союза журналистов РФ Ирек Биккинин**. Туда же внесли и Дмитрия Козелева**, который руководит изданием It’s My City о жизни в Екатеринбурге, а также является главредом Republic.

Минюст внёс в список физлиц-иноагентов Наталью Синдееву и Екатерину Котрикадзе

Минюст внёс в список физлиц-иноагентов Наталью Синдееву и Екатерину Котрикадзе

Ранее Лайф сообщал о том, что депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Денис Майданов предложил утвердить на законодательном уровне запрет на выступление музыкантов и прочих артистов, которые признаны в РФ иностранными агентами.

* Внесены в реестр физлиц-иноагентов.

** Включены в реестр СМИ-иноагентов.

Обложка ©

ТАСС / Геодакян Артём, © Youtube / А поговорить?

Илья Суриков

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