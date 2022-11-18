Швейцария проведёт первые за 33 года масштабные военные учения

Швейцария проведёт военные учения PILUM 22, участие в которых примет более пяти тысяч военнослужащих. Для страны они станут первыми за последние 33 года, сообщает правительство.

"В ходе учений PILUM 22 вооружённые силы проверят взаимодействие различных элементов механизированной бригады. Учения будут включать оценку способности защищать страну и её жителей в условиях вооружённого конфликта, в том числе на суше", — уточнили в кабмине.

Участие в мероприятиях примут четыре механизированных батальона, батальон тылового обеспечения и горно-пехотной роты — всего более пяти тысяч военнослужащих. Затронут учения территории кантонов Берн, Золотурн, Аргау, Цюрих и Люцерн.