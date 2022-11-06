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6 ноября, 08:35

В Польше стартовали военные учения НАТО Puma 2022

В Польше при участии Великобритании и США стартовали военные учения стран Вишеградской группы Puma 2022. В них также задействованы бойцы из Чехии, Словакии и Венгрии, пишет PAP.

По словам представителя 18-й польской механизированной дивизии Пшемыслава Липчинского, манёвры помогут проверить и улучшить взаимодействие союзных войск при проведении тактических мероприятий, завершатся учения 9 ноября. Он также уточнил, что участие в тренировках примут почти 2 тысячи военнослужащих разного рода войск и около 300 единиц техники.

Липчинский подчеркнул, что учения учтут "опыт, извлечённый из конфликта" на Украине. Планируется также организовать совместную стрельбу польских танков Leopard, британских Challenger и чешских Т-72.

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Getty Images / Sean Gallup

Татьяна Миссуми

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