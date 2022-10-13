Россия увидела угрозу в военных учениях НАТО и Японии у дальневосточных границ

Участие стран НАТО в манёврах с Японией возле дальневосточных рубежей России можно расценивать как угрозу, что требует "адекватных мер с нашей стороны по обеспечению безопасности". Об этом заявил посол РФ в Токио Михаил Галузин.

"Если мы вспомним о той враждебной политике, которую проводит блок НАТО и составляющие его страны в отношении РФ, то становится очевидно, что такое маневрирование блока НАТО непосредственно у наших дальневосточных границ — это, безусловно, угроза интересам безопасности России в данной части мира", — пояснил он телеканалу "Россия 24".

Посол напомнил, что недавно прошли военно-морские учения Японии и США, в которых участвовала ударная американская группировка во главе с атомным авианосцем "Рональд Рейган". Также на днях здесь побывали самолёты ВВС Германии, которые отрабатывали манёвры с воздушными силами самообороны Японии.

"При поддержке Японии практически постоянную прописку начинает получать в АТР и на Дальнем Востоке — в акваториях и воздушном пространстве в непосредственной близости от РФ — блок НАТО", — констатировал Галузин.