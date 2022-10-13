Россия увидела угрозу в военных учениях НАТО и Японии у дальневосточных границ
Посол Галузин увидел угрозу в военных учениях НАТО и Японии у дальневосточных границ России
Участие стран НАТО в манёврах с Японией возле дальневосточных рубежей России можно расценивать как угрозу, что требует "адекватных мер с нашей стороны по обеспечению безопасности". Об этом заявил посол РФ в Токио Михаил Галузин.
"Если мы вспомним о той враждебной политике, которую проводит блок НАТО и составляющие его страны в отношении РФ, то становится очевидно, что такое маневрирование блока НАТО непосредственно у наших дальневосточных границ — это, безусловно, угроза интересам безопасности России в данной части мира", — пояснил он телеканалу "Россия 24".
Посол напомнил, что недавно прошли военно-морские учения Японии и США, в которых участвовала ударная американская группировка во главе с атомным авианосцем "Рональд Рейган". Также на днях здесь побывали самолёты ВВС Германии, которые отрабатывали манёвры с воздушными силами самообороны Японии.
"При поддержке Японии практически постоянную прописку начинает получать в АТР и на Дальнем Востоке — в акваториях и воздушном пространстве в непосредственной близости от РФ — блок НАТО", — констатировал Галузин.
Накануне сообщалось, что Россия передала японскому посольству в Москве решительный протест в связи с недавними испытаниями в рамках совместных учений с США реактивных систем залпового огня HIMARS вблизи российских границ.
Getty Images / Turkish Defence Ministry / Handout / Anadolu Agency