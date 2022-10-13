"Цинизм": Захарову удивили санкции Японии, знающей толк в химоружии

Санкции, введённые Японией в отношении России, включая запрет на поставки в РФ материалов, "имеющих отношение к производству химического оружия", незаконны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что такие шаги вызывают недоумение и не останутся без адекватного ответа.

"Япония, беспрекословно следуя в русле антироссийского курса Запада, ввела новые односторонние незаконные санкции в отношении нашей страны, включая запрет на поставки в Россию материалов, "имеющих отношение к производству химического оружия", — цитирует слова Захаровой МИД РФ.

Она напомнила, что РФ с 1997 года является участником Конвенции о запрещении химического оружия и в 2017 году полностью утилизировала его запасы. Дипломат выразила недоумение тем, что такую "заботу" о недопустимости производства и распространения ОМУ проявляет государство, до сих пор не утилизировавшее по прошествии 70 лет огромное количество химбоеприпасов на оккупированной им в своё время территории КНР.

"Цинизм ситуации усиливается тем, что Япония так и не раскаялась за свои преступные эксперименты в годы Второй мировой войны по применению бактериологического и химического оружия, в том числе под эгидой отряда 731. Что касается упомянутого очередного "пакета" рестрикций, то этот недружественный шаг администрации Фумио Кисиды, как и все предыдущие, не останется без адекватного ответа", — резюмировала Захарова.