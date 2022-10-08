Власти Запорожья ответили на санкции Японии в стиле хокку
Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал бессмысленными японские санкции, введённые против России. По его словам, Запорожской области нипочём никакие ограничения.
"Все эти санкции бессмысленны. Запорожская область как часть великой России уверенно смотрит вперёд в будущее, и нам нипочём все эти мелкие санкционные подлости", — приводит его слова РИА "Новости".
Комментируя введённые санкции, Рогов вспомнил произведение японского поэта, основателя жанра хокку (хайку) Мацуо Басё, а также добавил, что дома можно выстоять любые сложности.
"Запад ли, Восток… Везде холодный ветер студит мне спину. Так писал японский поэт. Сколько бы нам ни бросали в спину санкционные камни, мы обязательно выстоим, так как вернулись домой. А дома и стены лечат, как известно", — сказал Рогов.
Напомним, ранее Япония расширила антироссийские санкции на фоне вступления Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ по итогам референдумов. В перечень попали 58 индивидуальных лиц, девять организаций и 23 человека, причастных к новым российским субъектам. В частности, ограничения затронули членов семей министра обороны РФ Сергея Шойгу, главы Чечни Рамзана Кадырова, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева и других.
ТАСС / Валерий Шарифулин