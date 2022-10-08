Захарова увидела преступную логику в ликовании Эстонии из-за подрыва Крымского моста
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, как "преступная логика круговой порукой" объединила страны Запада. Она напомнила, что в Польше благодарили США за подрыв газопроводов, а теперь в Эстонии поздравляют Украину после ЧП на Крымском мосту.
"Польша устами бывшего министра иностранных дел Сикорского поблагодарила США за подрыв газопровода. Министр иностранных дел Эстонии Рейнсалу поздравил украинские подразделения специального назначения с осуществлением операции против Крымского моста. Убийства, диверсии, разрушения, провокации и инсценировки — преступная логика круговой порукой связала натовские режимы", — написала Захарова в телеграм-канале.
Напомним, сегодня утром, 8 октября, на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Предварительно, три человека погибли. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении моста. В Офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали взрыв на объекте "началом". А глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу поздравил украинский спецназ с удачной операцией на Крымском мосту. Не скрывали радости и в Польше, где депутат сейма Роберт Бедронь окрестил диверсию "бальзамом на сердце".
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ