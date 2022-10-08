Захарова увидела преступную логику в ликовании Эстонии из-за подрыва Крымского моста

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, как "преступная логика круговой порукой" объединила страны Запада. Она напомнила, что в Польше благодарили США за подрыв газопроводов, а теперь в Эстонии поздравляют Украину после ЧП на Крымском мосту.