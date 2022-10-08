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8 октября, 10:49

"Бальзам на наши сердца": Польские депутаты обрадовались подрыву Крымского моста

Депутат сейма Польши Бедронь — о подрыве Крымского моста: Бальзам на наши сердца

Депутаты польского сейма высказались в эфире радиостанции Zet о взрыве на Крымском мосту. По словам Мирославы Стаховяк-Ружецкой, депутата от партии "Право и справедливость", подрыв объекта имеет не только символическое, но и практическое значение.

"В символическом значении это важно, но также и в практическом, потому что мост имеет прежде всего военное значение", заявила парламентарий и добавила, что он использовался для переброски оружия в зону СВО.

В свою очередь Роберт Бедронь, представляющий фракцию левых, подчеркнул важность диверсии. Он понадеялся, что такие акции будут продолжаться.

"Бальзам на сердце... Украинцы уничтожают незаконную российскую инфраструктуру", — заявил Бедронь.

Лайф узнал о настроении дальнобойщиков, застрявших в Крыму из-за подрыва моста

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Сегодня на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Президент России Владимир Путин поручил создать комиссию в связи с ЧП и заслушал доклады премьер-министра Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Виталия Савельева, а также руководителей различных силовых ведомств.

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Матвей Шандрыголов

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