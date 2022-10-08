"Бальзам на наши сердца": Польские депутаты обрадовались подрыву Крымского моста
Депутат сейма Польши Бедронь — о подрыве Крымского моста: Бальзам на наши сердца
Депутаты польского сейма высказались в эфире радиостанции Zet о взрыве на Крымском мосту. По словам Мирославы Стаховяк-Ружецкой, депутата от партии "Право и справедливость", подрыв объекта имеет не только символическое, но и практическое значение.
"В символическом значении это важно, но также и в практическом, потому что мост имеет прежде всего военное значение", — заявила парламентарий и добавила, что он использовался для переброски оружия в зону СВО.
В свою очередь Роберт Бедронь, представляющий фракцию левых, подчеркнул важность диверсии. Он понадеялся, что такие акции будут продолжаться.
"Бальзам на сердце... Украинцы уничтожают незаконную российскую инфраструктуру", — заявил Бедронь.
Сегодня на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Президент России Владимир Путин поручил создать комиссию в связи с ЧП и заслушал доклады премьер-министра Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Виталия Савельева, а также руководителей различных силовых ведомств.