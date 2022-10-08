"Бальзам на наши сердца": Польские депутаты обрадовались подрыву Крымского моста

Депутаты польского сейма высказались в эфире радиостанции Zet о взрыве на Крымском мосту. По словам Мирославы Стаховяк-Ружецкой, депутата от партии "Право и справедливость", подрыв объекта имеет не только символическое, но и практическое значение.

"В символическом значении это важно, но также и в практическом, потому что мост имеет прежде всего военное значение", — заявила парламентарий и добавила, что он использовался для переброски оружия в зону СВО.

В свою очередь Роберт Бедронь, представляющий фракцию левых, подчеркнул важность диверсии. Он понадеялся, что такие акции будут продолжаться.

"Бальзам на сердце... Украинцы уничтожают незаконную российскую инфраструктуру", — заявил Бедронь.