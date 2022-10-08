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8 октября, 10:05
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Глава МИД Эстонии поздравил украинский спецназ после взрыва на Крымском мосту

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу поприветствовал взрыв на Крымском мосту, произошедший ранее. По словам политика, за диверсией мог стоять украинский спецназ.

"Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией", — приводит его слова издание Delfi.

Рейнсалу сожалеет, что повреждения оказались некритическими. Однако, по его словам, остановка движения по мосту уже является положительным моментом.

Аксёнов: Восстановление Крымского моста начнётся сегодня

Аксёнов: Восстановление Крымского моста начнётся сегодня

Сегодня на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Президент России Владимир Путин поручил создать комиссию в связи с ЧП и заслушал доклады премьер-министра Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Виталия Савельева, а также руководителей различных силовых ведомств.

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Telegram / SHOT

Матвей Шандрыголов

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