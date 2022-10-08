Что Россия может предпринять в ответ на удар по Крымскому мосту Оглавление Взрыв на Крымском мосту: что известно Безопасность Крыма Грузовик вместо HIMARS Как может ответить Россия Украина взяла на себя ответственность за удар по Крымскому мосту. Какие возможности есть у России для ответа на теракт? 288493 288493 Крымский мост. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Взрыв на Крымском мосту: что известно

8 октября около 06:00 на автомобильной части моста через Керченский пролив прогремел мощный взрыв. Ударной волной было частично повреждено два пролёта дорожного полотна.

В Национальном антитеррористическом комитете РФ сообщили, что на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. Взрыв привёл к пожару на семи топливных цистернах железнодорожного состава, проходившего в тот момент рядом.

Движение по Крымскому мосту в данный момент полностью закрыто, запущена паромная переправа через пролив. В Федеральном агентстве морского и речного транспорта отметили, что судоходство в Керченском проливе не останавливалось.

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк признал ответственность Украины за теракт на Крымском мосту.

— Крым, мост, начало. Всё незаконное должно быть разрушено, всё украденное должно быть возвращено Украине, всё оккупированное Россией должно быть уничтожено, — заявил он.

Президент России Владимир Путин в связи с ЧП на Крымском мосту поручил создать правительственную комиссию. По предварительным данным, Всероссийский союз страховщиков оценивает ущерб от ЧП на Крымском мосту в 200–500 миллионов рублей.

Фото © ТАСС / Минобороны РФ

Эксперты уже называют подрыв грузовика на Крымском мосту очередным подтверждением террористического характера киевского режима. Большинство специалистов по безопасности отмечают, что терроризм Киева не имеет отношения к военным действиям и не ограничен зоной проведения спецоперации: убийство собственных журналистов в Киеве, подрыв автомобиля с Дарьей Дугиной в Москве, теперь теракт на Крымском мосту.

Считать, сколько раз Украина обещала взорвать Крымский мост, — дело неблагодарное. Это делалось и в самом начале спецоперации, и задолго до неё. Отличались такими заявлениями не только представители высшего руководства в Киеве и медийные лица, но и банальные телефонные террористы.

Безопасность Крыма

На угрозы нападения на Крым со стороны Киева ещё в апреле жёстко реагировал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

— Хочу в связи с этим сказать, что, совершенно очевидно, они понимают последствия таких заявлений. А последствия очевидны, что, в случае если что-то подобное произойдёт, для них всех там одномоментно наступит "судный день", очень быстрый и тяжёлый, укрыться будет очень сложно, — заявил Медведев.

Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас также комментировал прошлые угрозы Киева атаковать Крымский мост. По его словам, подобные намерения в очередной раз показывают необходимость денацификации и демилитаризации всей территории Украины.

— Угрозы со стороны украинской хунты атаковать Крым или Крымский мост только подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине, в противном случае всегда будет сохраняться угроза для нашей территории, наших граждан и инфраструктуры, — подчеркнул Андрей Клишас.

Командир батальона "Восток" сил ДНР Александр Ходаковский отмечал, что заявление украинской стороны хоть и сделано сгоряча, но должно быть воспринято всерьёз.

Я не склонен преуменьшать угрозу от любых типов вооружения: они созданы убивать, и они будут убивать. Но дегенерат посмотрел хотя бы на карту: от России до участков линии фронта, которые снабжаются традиционно через Крым, есть и другие дороги, минуя полуостров, которые перекрыть противник не в состоянии. Но заявление нужно рассматривать всерьёз: эти обязательно попытаются вытворить какую-нибудь гадость Александр Ходаковский Командир батальона "Восток" сил ДНР

По поводу атак на Крым ранее высказывался и министр обороны Украины Алексей Резников.

Мы собираемся освободить все наши территории, все, включая Крым. Крым — стратегическая цель для Украины, потому что это украинская территория, но мы будем двигаться шаг за шагом Алексей Резников. Министр обороны Украины

Грузовик вместо HIMARS

Среди вооружения, потенциально представляющего угрозу для Крымского моста, ранее числились американские крылатые ракеты HARPOON, доставшиеся Украине от Дании. Как было заявлено, они отправлены Киеву, чтобы тот мог обеспечить "безопасность побережья". Однако эти ракеты могли быть применены Украиной и для новой провокации. Дальность пуска ракет — 140 км, масса боевой части — 225 кг. Тип ракет, доступных ВСУ, — AGM-84C Block II, модификация 1982 года. Наконец, РСЗО HIMARS, предоставленные Украине Америкой в этом месяце. Прицельная дальность системы составляет от 2 до 80 километров в обычном исполнении и около 300, если речь идёт о крылатых ракетах с боевой частью, как у советской "Точки".

Последний вариант — боевая авиация. Несмотря на то что ещё в самом начале СВО Украина лишилась большей части военных самолётов и вертолётов, кое-что из летающей техники ещё осталось. Некоторое количество боевых вертолётов Ми-24, многоцелевых Ми-8, бомбардировщиков Су-24 ещё могут представлять угрозу. Но для такой техники полёт к мосту — это билет в один конец без гарантии результата. В единичных количествах у ВСУ остались и тяжёлые истребители Су-27.

Каким оружием Украина могла ударить по Крымскому мосту. Инфографика © LIFE

Однако вместо сугубо военных решений Киев использовал для удара гражданский транспорт, видимо, с большим количеством взрывчатки, сместив акцент с боевых операций на террористическую активность.

Как может ответить Россия

Даже украинские эксперты отмечают, что руководству Украины стоит в первую очередь задуматься о военно-техническом аспекте: можно ли мост в принципе уничтожить силами ВСУ. А затем заняться оценкой тех рисков, которые подобный ход за собой неизбежно влечёт.

Взрыв моста украинские эксперты называли триггером, который может если не подтолкнуть Россию к применению тактического ядерного оружия, то изменить статус СВО на контртеррористическую, а также поменять саму тактику. Не стоит забывать, что украинская сторона очень эмоциональна и в плане заявлений, и в плане реакций. Лучше обратиться непосредственно к мнению российских экспертов.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал угрозу Киева самоубийством.

— Попытка атаковать украинскими националистами Крымский мост обернётся сокрушительным ударом по центрам принятия решений в Киеве, военной инфраструктуре и каналам логистики поставок оружия. За свою провокацию киевский режим получит такой ответ, что уже не сможет оправиться, — заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. Он добавил, что мост надёжно защищён и с воздуха, и со стороны Керченского пролива.

Ещё в середине апреля военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков назвал в числе центров принятия решений Верховную раду, президентский дворец Зеленского, администрацию президента, Министерство обороны и Генштаб ВСУ , располагающиеся в Киеве по адресу Воздухофлотский проспект, дом 6. А также места, обеспечивающие работу этих органов управления. В настоящий момент центры принятия решений не являются целью СВО, направленной на демилитаризацию Украины, но в любой момент ситуация может круто измениться, и виноват в этом будет Киев.

Все координаты центров принятия решений хорошо известны российским спецслужбам, и в случае чего у России не будет другого выбора, кроме как нанести ответный удар. Но это уже точно будет жирная точка во всей этой истории, поскольку Российская армия получит карт-бланш и право воспользоваться так называемым признаком делимости — прецедентом, после которого допускается применение любого вооружения.

Авторы Сергей Андреев