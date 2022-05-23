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Регион
Опубликовано 23 мая 2022, 16:58
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Глава Пентагона: Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon

Всего же, по словам Ллойда Остина, около 20 стран объявили о новых пакетах военной помощи Киеву.

Власти Дании передадут Украине противокорабельные ракеты Harpoon и пусковую установку к ним. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Всего же, по его словам, около 20 стран объявили о новых пакетах военной помощи Киеву.

"Я особенно благодарен Дании, которая сегодня объявила, что предоставит пусковую установку Harpoon и ракеты, чтобы помочь Украине защищать своё побережье", — сказал Остин по итогам онлайн-заседания западной контактной группы по военной помощи Киеву.

Песков: В желании США вооружить Киев ракетами Harpoon нет новации
Песков: В желании США вооружить Киев ракетами Harpoon нет новации

А ранее СМИ узнали, что США требуют от Греции передать Украине около 130 БМП-1 и зенитно-ракетные комплексы российского производства. Взамен Вашингтон якобы обещает поставить немецкие БМП Marder 1A5.

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Александра Вишнякова
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