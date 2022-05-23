Зачем стирать границу между Польшей и Украиной Журналист Игорь Мальцев — о том, как глава киевского режима намерен отдать Украину новой шляхте и почему трудоустроят только несколько сотен человек, а народ оставят на разграбление неонацистам. 40457 40457 Президент Польши Анджей Дуда и Владимир Зеленский. Обложка © twitter / emmapeel_knight

Все помнят, как президент Польши Дуда сказал любопытную фразу: "Между нашими странами — Польшей и Украиной — не будет больше границы. Этой границы больше не будет! Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно своё общее счастье и общую силу".

Отбрасываем пафос и смотрим в корень — наблюдатели тут же заподозрили, что за этим стоит не только заявленная солидарность с режимом Зеленского, а вполне практические шаги по продвижению самой Польши на восток. Просто было интересно, каким образом это будет оформлено законодательно так, чтобы это не было связано непосредственно с НАТО. Потому что выход поляков на боевые позиции с русскими — это одно, а выход НАТО — совсем-совсем другое.

Ну, в общем, ждать не пришлось слишком долго: "Владимир Зеленский анонсировал, что в Верховную раду будет внесён законопроект об особом правовом статусе граждан Польши на Украине", — сообщила депутат украинского парламента Ольга Совгиря".

А тут и подробности последовали: "Согласно разрабатываемому документу, поляки смогут занимать выборные должности, быть назначенными в органы государственной власти, на руководящие должности оборонных предприятий и получать доступ к секретным данным, быть судьями. Кроме того, польская полиция получит право следить за правопорядком на Украине". Как вы думаете, на что это похоже? На "солидарность", "интеграцию" или на новую оккупацию? Мне кажется, что именно на последний вариант. Потому что мы видим удивительный процесс типа аншлюса (давненько такого не было) — когда де-факто вводится внешнее управление на глазах всего честного народа.

То есть то, о чём говорили сторонники теории распада Украины на несколько частей, начало обретать форму. Причём обоснованную законодателями. Мы, конечно, ещё посмотрим, как Рада на это отреагирует, но сейчас российских наблюдателей интересуют прежде всего те зыбкие границы, на которых Польша остановится. Будет ли это в рамках "до 1920 года", то есть до Киева, или в рамках "до Второй мировой", что где-то до города Черновцы.

А вообще — удивительны дела твои, Боже... увидеть поляков, заседающих в Верховной раде (по новому закону) — это тоже реально. История выкидывает коленца и норовит повторить саму себя. То есть, когда все обвиняли Зеленского в том, что он готовит страну к сдаче и подрывает её независимость, оказывается, имелось в виду вовсе не царство Московское, а Речь Посполитая.

А вы спрашивали, отчего да почему европейская пресса так упорно называет город Львов — Lemberg. А потому что Лемберг и всё. Старинный польский городок.

Открытая граница и возможность гражданам Польши принимать не только участие в городском самоуправлении, но и в боевых действиях против России формируют новую реальность. Которая, кстати, состоит и в том, что с того самого момента, когда закон вступит в силу, все военные эшелоны с натовским и американским вооружением могут быть уничтожены российской стороной по мере поступления безо всякого конфликта с самим блоком НАТО. Потому что это уже становится просто польско-украинским делом.

Как пишет российский депутат Андрей Медведев: "Что определённо можно зафиксировать — Украина поделилась суверенитетом, причём взамен ничего не получив. Ну, может быть, гарантии трудоустройства депутатам Рады в польских структурах. Но это для трёх сотен человек.

В целом же страну явно готовят к, скажем так, спорному будущему. С одной стороны, Зеленский намекает, что вернуть территории, которые теперь Россия, будет трудно. С другой — он же отдаёт полякам право на княжение. "Придите и володейте нами".

Собственно, выясняется и план на будущее самого Зеленского — уход в Польшу вместе с теми территориями, которые он отдаст Польше.

И мы понимаем, откуда растут ноги политико-экономических, извините за выражение, "инициатив" типа "Норвегия должна делиться сверхдоходами в пользу Польши и Украины" (речь премьер-министра Польши в воскресенье) и новейшей инициативы — разграбления имущества всех несогласных с киевским режимом на территории уже самой Украины. Ведь обвинить в недостаточной лояльности можно любого, у кого там осталась хоть какая-нибудь собственность, которая пригодится для финансирования Аншлюса 2.0.

Варшава ведь не будет действовать самостоятельно, она готова и ядерное оружие у себя поставить, лишь бы выслужиться перед Вашингтоном. Польский Цербер будет из этой зоны ковать Украину 2.0 — серую зону, которая продолжит кошмарить бывшие украинские регионы и россиян. Этакий Бандеростан в Европе. И вот свежие новости — Зеленский попросил Дуду направить войска Польши на Западную Украину, чтобы освободить группировку ВСУ на границе с Беларусью. Генштаб хочет использовать эти войска для стабилизации Восточного фронта. Это одна из задач продажи суверенитета.

Визит президента Польши Анджея Дуды в Киев. Фото © ТАСС / АР / Efrem Lukatsky Почему Зеленский выбрал путь польского наместника? 0 Такой сценарий выбрал для кокаинисимуса Вашингтон Другие пути отрезаны, а здесь он ещё пригодится До наместничества нужно ещё дожить

Авторы Игорь Мальцев