С боеприпасами и красной икрой: Командирское лежбище в бункере "Азовстали" сняли на видео

На кадрах мелькают тёмные и длинные коридоры катакомб предприятия, в углах стоят коробки с советским вооружением.

Появились кадры из подземных лабиринтов "Азовстали", откуда вышли и сдались в плен более двух тысяч украинских националистов. Видно, что в катакомбах оставалось большое количество воды и продовольствия. А военный корреспондент "Известий" Валентин Трушнин снял также предположительное место временной дислокации главарей "Азова".

"Мы нашли место, где жили командиры "Азова" (Калина, Волына и Редис). Мы нашли такую отдельную комнатку, в неё был вход за занавеской, здесь очень много боеприпасов, ящики с гранатами. Идём дальше — командирское лежбище", — показал журналист.

Боец с позывным Араб показал подземелье "Азовстали". Видео © Telegram / iz.ru

А боец с позывным Араб продемонстрировал в подземелье предприятия запасы оружия, оставшегося от украинских военных. Так, в одном из помещений лежали запечатанные коробки с гранатами советского производства 1985 года. Воевать противнику было чем, отметил он. Боец был свидетелем сдачи военных с "Азовстали". По его словам, "это была позорная сдача. Они выходили, отдавали своё оружие и уходили".

"Почему они сдались? Они сдались в плен не потому, что у них не было еды. Еду находим в нормальных количествах, вода питьевая была. Они сдались в плен просто потому, что моральное состояние было на том уровне, что уже всё. Грубо говоря, додавили", — объяснил Араб.