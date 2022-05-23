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Опубликовано 23 мая 2022, 16:57
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С боеприпасами и красной икрой: Командирское лежбище в бункере "Азовстали" сняли на видео

На кадрах мелькают тёмные и длинные коридоры катакомб предприятия, в углах стоят коробки с советским вооружением.

Появились кадры из подземных лабиринтов "Азовстали", откуда вышли и сдались в плен более двух тысяч украинских националистов. Видно, что в катакомбах оставалось большое количество воды и продовольствия. А военный корреспондент "Известий" Валентин Трушнин снял также предположительное место временной дислокации главарей "Азова".

"Мы нашли место, где жили командиры "Азова" (Калина, Волына и Редис). Мы нашли такую отдельную комнатку, в неё был вход за занавеской, здесь очень много боеприпасов, ящики с гранатами. Идём дальше — командирское лежбище", показал журналист.

Боец с позывным Араб показал подземелье "Азовстали". Видео © Telegram / iz.ru

А боец с позывным Араб продемонстрировал в подземелье предприятия запасы оружия, оставшегося от украинских военных. Так, в одном из помещений лежали запечатанные коробки с гранатами советского производства 1985 года. Воевать противнику было чем, отметил он. Боец был свидетелем сдачи военных с "Азовстали". По его словам, "это была позорная сдача. Они выходили, отдавали своё оружие и уходили".

"Почему они сдались? Они сдались в плен не потому, что у них не было еды. Еду находим в нормальных количествах, вода питьевая была. Они сдались в плен просто потому, что моральное состояние было на том уровне, что уже всё. Грубо говоря, додавили", объяснил Араб.

Минобороны показало кадры разминирования "Азовстали" сапёрными подразделениями ВС РФ
Минобороны показало кадры разминирования "Азовстали" сапёрными подразделениями ВС РФ

Ранее также опубликованы кадры из тоннеля, по которому с "Азовстали" проходили сложившие оружие украинские военнослужащие и националисты. На кадрах показан один из разрушенных цехов металлургического комбината, внутри которого видны оставленные на оконных рамах растяжки с гранатами.

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Telegram / iz.ru

Татьяна Миссуми
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