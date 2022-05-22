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Опубликовано 22 мая 2022, 10:19
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Появилось видео тоннеля "Азовстали", по которому выходили сдаваться украинские военные

На кадрах показан один из разрушенных цехов металлургического комбината, внутри которого видны оставленные на оконных рамах растяжки с гранатами.

Опубликованы кадры из тоннеля, по которому с "Азовстали" проходили сложившие оружие украинские военнослужащие и "азовцы". Видео с завода после сдачи в плен бойцов появилось в распоряжении РИА "Новости".

Корреспондент агентства находился там вместе с батальоном "Восток" Армии Донецкой Народной Республики. Группа заходила на территорию по пути на северо-восточной оконечности предприятия, по которому шли сдаваться украинцы.

На кадрах показан один из разрушенных цехов завода, внутри которого видны оставленные на оконных рамах растяжки с гранатами. Также удалось снять сам выход из тоннеля. При этом внутрь вход пока запрещён из-за угрозы подрыва, в настоящее время идут проверки по наличию мин и разминированию.

Тату со свастикой и цитатами Гитлера: Минобороны показало видео со сдавшимися на "Азовстали" украинскими боевиками
Тату со свастикой и цитатами Гитлера: Минобороны показало видео со сдавшимися на "Азовстали" украинскими боевиками

Как уже писал Лайф, территория завода "Азовсталь" в Мариуполе полностью освобождена. По данным Минобороны РФ, с 16 мая сдалось в плен 2439 украинских военных. 21 мая последняя группа в количестве 531 бойца вышла из катакомб наружу. Глава ведомства Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении комбината.

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Telegram / РИА "Новости"

Николь Вербер
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