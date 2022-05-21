Тату со свастикой и цитатами Гитлера: Минобороны показало видео со сдавшимися на "Азовстали" украинскими боевиками
На кадрах запечатлён процесс досмотра военных, сложивших оружие. В ролике также показан комбриг Волына.
Украинские боевики с "Азовстали" сдаются в плен ВС России. Видео © Минобороны РФ
Министерство обороны РФ показало видео со сдавшимися в плен украинскими боевиками национального подразделения "Азов" с завода "Азовсталь" в Мариуполе, который в настоящий момент полностью освобождён от противника. На кадры в том числе попал командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (позывной — Волына).
На телах боевиков набиты в том числе фашистская символика, свастика и знаки "Азова", а также лицо Адольфа Гитлера и его цитата. Кроме того, у некоторых можно найти и другие надписи на разных языках, в том числе фразу "убить всех". На кадрах можно услышать, как один из российских военных, прочитав эти слова, спросил у хозяина татуировки: "Кого "всех" убивать ты собрался?"
Среди показанных вещей, которые российские военные нашли у боевиков, была показана книга Андрея Подволоцкого "Сокровенная история Руси-Украины".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на обмен сдавшихся в плен на "Азовстали" украинских военных. По его словам, всё зависит от ООН, Международного комитета Красного Креста и России, которые обещали, что военные будут находиться в безопасности и ждать возможности возвращения.
Кадр из видео © Минобороны РФ