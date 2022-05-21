Зеленский рассчитывает на обмен сдавшихся в плен на "Азовстали" украинских военных

По словам лидера Незалежной, всё зависит от ООН, Международного комитета Красного Креста и России, которые обещали, что военные будут находиться в безопасности и ждать возможности возвращения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на обмен сдавшихся в плен на заводе "Азовсталь" в Мариуполе украинских военных.

"Парни получили от военных сигнал, что они имеют полное право выйти и сохранить свою жизнь", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

Дальше, заметил Зеленский, всё зависит от того, что брали на себя ООН, Международный комитет Красного Креста и Россия, когда обещали, что украинские военные будут находиться в безопасности и ожидать того или иного формата обмена.