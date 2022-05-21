Зеленский рассчитывает на обмен сдавшихся в плен на "Азовстали" украинских военных
По словам лидера Незалежной, всё зависит от ООН, Международного комитета Красного Креста и России, которые обещали, что военные будут находиться в безопасности и ждать возможности возвращения.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на обмен сдавшихся в плен на заводе "Азовсталь" в Мариуполе украинских военных.
"Парни получили от военных сигнал, что они имеют полное право выйти и сохранить свою жизнь", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".
Дальше, заметил Зеленский, всё зависит от того, что брали на себя ООН, Международный комитет Красного Креста и Россия, когда обещали, что украинские военные будут находиться в безопасности и ожидать того или иного формата обмена.
Лайф сообщал, что территория завода "Азовсталь" в Мариуполе была полностью освобождена. По данным Минобороны РФ, с 16 мая сдалось в плен 2439 украинских военных. Накануне же последняя группа в количестве 531 бойца вышла из катакомб наружу. Глава ведомства Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении комбината.
Офис Президента Украины