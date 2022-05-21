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Опубликовано 21 мая 2022, 09:22
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Зеленский рассчитывает на обмен сдавшихся в плен на "Азовстали" украинских военных

По словам лидера Незалежной, всё зависит от ООН, Международного комитета Красного Креста и России, которые обещали, что военные будут находиться в безопасности и ждать возможности возвращения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на обмен сдавшихся в плен на заводе "Азовсталь" в Мариуполе украинских военных.

"Парни получили от военных сигнал, что они имеют полное право выйти и сохранить свою жизнь", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

Дальше, заметил Зеленский, всё зависит от того, что брали на себя ООН, Международный комитет Красного Креста и Россия, когда обещали, что украинские военные будут находиться в безопасности и ожидать того или иного формата обмена.

Минобороны РФ показало видео с выходом последней группы боевиков с "Азовстали"
Минобороны РФ показало видео с выходом последней группы боевиков с "Азовстали"

Лайф сообщал, что территория завода "Азовсталь" в Мариуполе была полностью освобождена. По данным Минобороны РФ, с 16 мая сдалось в плен 2439 украинских военных. Накануне же последняя группа в количестве 531 бойца вышла из катакомб наружу. Глава ведомства Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении комбината.

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