Аксёнов предложил отправить сдавшихся бойцов ВСУ восстанавливать Донбасс

Также глава Крыма отметил, что для них найдутся места и в колонии полуострова, где их будет ждать "тёплый" прием, а также уроки русского языка и антифашизма, которые они "запомнят на всю жизнь".

Тех пленных украинских военных, которых не ждут строжайшие наказания, следует отправить на восстановление разрушенных ими городов Донбасса. Об этом в телеграм-канале написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

"Пленных нацистов <...> надо направить на самые чёрные и тяжёлые работы по восстановлению разрушенных ими городов Донбасса", — сказал он.

Аксёнов добавил, что для них найдутся места и в крымской колонии, где их будет ждать "тёплый" приём, а также уроки русского языка и антифашизма, которые они "запомнят на всю оставшуюся жизнь".