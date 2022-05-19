Что ждёт боевиков "Азова" в плену "Азов" настолько хочет жить, что сдаётся в плен, однако ждёт их не возвращение домой, а суд, который должен вынести справедливое решение. 39234 39234 Обложка © ТАСС/АР

Неонацисты из полка "Азов" продолжают складывать оружие и выходить с территории завода "Азовсталь". Вместе с ними сдаются в плен и другие силовики. Украинские пропагандисты уже перевернули зраду в перемогу. Оказывается, что боевики не в плен сдаются, а "эвакуируются". На Украине могут подавать события на "Азовстали" как угодно, но одно им посоветовать можно точно: азовцам потребуются адвокаты.

Символизм "Азова"

Нельзя сказать, что "Азов" был небоеспособным подразделением. Как показали бои за Мариуполь, "Азов" умел воевать и не жалел никого, особенно мирных жителей. Кроме того, нацисты данного полка — это не просто вооружённое формирование, а целая субкультура и символ украинского сопротивления.

Киевский режим предпочитал не замечать нацистское формирование. Да, подразделение существовало, были какие-то молодые люди с интересными татуировками, иногда поднимающие правую руку, но нацизма вроде бы как и нет. Простые защитники Украины, говорили украинские власти. Реальность же иная. На шевронах "Азова" — нацистские символы, а на телах боевиков — свастика и портреты лидеров НСДАП. Структура "Азова" включала в себя не только воинское подразделение, но и гражданские. "Азов" имел политическую силу в виде партии "Национальный корпус" и целый волонтёрский корпус. Вместе с этим в социальных сетях тщательно взращивался и пропагандировался культ "Азова".

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— Это очень грамотная работа на грани пиара и психологических операций западных советников. Мы часто говорим про биолаборатории, потому что нам кажется, что это что-то страшное, но не менее страшные и специальные психологические операции. По "Азову" было всё грамотно разработано. Создавались красивые картинки, культ силы, культ татуировок. Эксперимент удачный, но только для виртуального противостояния, — пояснил политолог Марат Баширов.

Бои в Мариуполе позволили сделать из "Азова" символ сопротивления. "Азовсталь" превратили в информационном поле в "Брестскую крепость", где держат оборону доблестные защитники Украины. Их спасение обернули в целую пиар-акцию, в которой были задействованы мировые лидеры, в том числе папа римский Франциск. Закончилось всё сдачей в плен, из которого команда Зеленского планирует достать своих боевиков, однако всё не так однозначно. Теперь судьба украинских нацистов в руках русских людей.

Решение

Поменять азовцев на наших военнослужащих возможно, и на это согласны обе стороны. Менять можно только тех, кто не замешан в серьёзных преступлениях. Ранее посол ЛНР в Российской Федерации Родион Мирошник рассказал Лайфу, что обмен всё-таки возможен, но кто отправится домой, решат спецслужбы республик Донбасса. Совершавших преступления будут судить. Где пройдёт второй Нюрнберг, пока не ясно. Однако некоторые политики призывают проводить судебный процесс на территории Донбасса.

— В России действует мораторий на смертную казнь. Я подготовил законопроект, но на экспертном совете он застрял, потому что получил отрицательные отзывы. Но дело в том, что в ДНР и ЛНР, которые являются независимыми государствами, смертная казнь не запрещена. Кроме того, они не подписывали никаких документов с Советом Европы и прочими структурами. Преступления осуществлялись на территории ДНР и ЛНР, поэтому там могут проходить суды и выноситься соответствующие приговоры, которые могут быть приведены в исполнение, — рассказал Лайфу депутат Государственной думы Олег Матвейчев.

ДНР и ЛНР

Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас у себя в телеграм-канале призвал судить азовцев на территории ДНР и ЛНР.

Автобусы со сдавшимися украинскими военнослужащими, выезжающие с территории завода "Азовсталь". Фото © ТАСС / Владимир Гердо

— Отдельно хочу отметить, что запрет Конституционного суда России на применение смертной казни в нашей стране основан на Конституции России и на территориях суверенных государств — ДНР и ЛНР — не действует, — написал сенатор.

Какое наказание получат боевики "Азова", решит военный суд. Стоит отметить, что заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский пояснил, что нацисты никаких условий для сдачи не ставили.

— Не знал, что в английском языке есть столько способов донести простое сообщение: нацисты "Азова" сдались без условий, — отметил Полянский у себя в социальных сетях.

Восстановление Донбасса

Многим бы хотелось, чтобы нацистские преступники были привлечены к восстановительным работам. Пока такой меры наказания не предусмотрено. Однако всё может поменяться.

— Всегда можно принять соответствующие законы. Мировая общественность возмутится, но она возмущается самим фактом существования ДНР и ЛНР. И от того, что там утвердят новый закон, позволяющий привлекать пленных к строительным работам, ничего не изменится. Это действительно нужно сделать. Во-первых, кто-то Донбасс должен восстанавливать и логично будет, если к работам будут привлекаться люди, занимавшиеся его разрушением. Это нормальная практика. Мы знаем, что после Победы в Великой Отечественной войне к строительству привлекались немецкие военнопленные, — считает политолог Дмитрий Родионов.

Эксперт отметил, что в "Азове" почти все военные преступники и не подлежат обмену. Часть из них получат сроки, и весь этот срок могли бы заниматься восстановлением Донбасса. На данный момент вопрос с судом по "Азову" остаётся открытым. В любом случае преступники понесут наказание, и в этом нет сомнений.

Фото © ТАСС/АР Где должен состояться суд над азовцами? 0 В Донецке В Луганске В Москве В Киеве — после его освобождения

Авторы Даниил Черных