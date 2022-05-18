Как нацисты зачищают дичь и зверства в своих соцсетях Пока одна часть "Азова" сдаётся в плен, другая — подчищает свои аккаунты в соцсетях, где "герои" писали о своих нацистских кумирах и угрожали резать головы российским политикам и их родне 60153 60153 Эвакуация раненых украинских военнослужащих с территории завода "Азовсталь". Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Неонацисты из полка "Азов" сдаются в плен. Вместе с ними с территории "Азовстали" выходят боевики из других подразделений. Радикалы, зная, что многим из них не выйти из плена без суда, удаляют контент в своих социальных сетях. Многие из них фиксировали не боевые действия, а настоящие военные преступления и восхваляли нацистов.

Удаляя историю

Скрин последней записи тг-канала "Танцуй Убивай" нациста Фроста за 6 мая. Фото © Telegram

Пулеметчик "Азова" с позывным Фрост вёл свой телеграм-канал под названием "Танцуй Убивай". Неизвестно, что с танцами, а убивать у него получалось. Именно он расстрелял пленного донецкого танкиста и морских пехотинцев. Свои взгляды он не особо скрывал. В одной из записей в своём канале он написал: "Зашли в Херсон, но на окраины. Потомки УВВ выбивают красных из города, идут уличные бои". УВВ – Украинская освободительная армия – коллаборационистские подразделения в составе вермахта.

Сейчас, когда "Азов" сдаётся, Фрост сохранил доступ к каналу "Танцуй Убивай" только подписчикам, но найти его в телеграме невозможно: он закрыт. Вероятно, понимает, что выложенный контент тянет на уголовное дело.

Химик не выдержал

Давид Касаткин, он же Химик, решил подтереть некоторые записи в своём телеграм-канале. Будучи уверенным, что нацистов спасут, он позволял себе угрожать российским политикам и их родственникам. Как и следовало ожидать, этой записи уже нет. Подчищать записи он начал с 14 мая, когда стало понятно, что у нацистов нет другого пути, кроме как сдача в плен.

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При этом некоторую интересную информацию о себе он оставил. Например, отвечая на вопросы подписчиков о своём позывном, он пояснил, что Химиком его прозвали, так как в школе варил метамфетамин. Бросил ли он это занятие, неизвестно, но можно предположить, что нет, так как украинские формирования состоят во многом из наркоманов.

Не герой

Ходили слухи, что командование "Азова" расстреливало тех, кто хотел бы покинуть осаждённую территорию. Некоторым это удавалось сделать, однако в среде нацистов они сразу отвергались. Боевик с позывным Диплом Дипломыч 13 апреля у себя в телеграм-канале написал: "Очень важно, что командир полка сделал акцент на том, о чём я ранее неоднократно писал: дезертиры и те, кто добровольно сдались в плен, НЕ герои". Теперь Дипломыча ждёт судьба не героя.

Фото © Telegram

Кстати, ему стоило бы вычистить свой канал. Многие не поймут его высказывания о том, что "сепарня и кацапня" должна покинуть Мариуполь. Вместе с этим необходимо ему напомнить о записях, где он призывает проснуться Адольфа Гитлера, так как существуют проблемы в США и Европе.

Молчание командиров

Билецкий и Жорин. Фото © replyua.net

Бывшие командиры "Азова" Андрей Билецкий и Максим Жорин пока молчат. Молчат и официальные ресурсы нацистского полка. Теперь украинским пропагандистам предстоит как-то оправдать сдачу в плен, которую они именуют эвакуацией.

По факту же с территории комбината вышли 265 человек. И это цифра не окончательная. Командир нацистского подразделения Денис Прокопенко лишь подтвердил выход своих подчинённых наружу. Неудивительно будет, если сторонник национал-социализма решит повторить судьбу своего кумира и пустит себе пулю в висок.

Что делать с неонацистами

Безусловно, удаление информации вносит некоторые коррективы в предъявление обвинений, однако других доказательств хватает. Главное, что теперь можно предъявить миру живых нацистов. Их идейность настолько высока, что в плен они шли с шевронами СС "Галичина" и "мёртвой головой".

— Даже если вы удалите свой профиль в соцсетях, всё равно вы где-то наследили. Где-то остаются фотографии, комментарии и многое другое. Для современного человека, который постоянно живёт в интернете, удалить все упоминания о себе невозможно. Может быть, то, что они удалят свои страницы, усложнит следственный процесс и идентификацию, но конец будет один: преступники будут вычислены, и они понесут наказание, — отметил политолог Дмитрий Родионов. Он напомнил, что часть информации может остаться у нацистов в ВК, доступ к которому был ограничен на Украине.

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При этом ещё не изучены материалы, хранящиеся в их телефонах и ноутбуках. Будет не удивительно, если там есть видео, где азовцы совершают военные преступления.

— Любое размещение в социальных сетях сохранено следственными органами Российской Федерации. Удаление с личных телефонов препятствует только одному — идентификации человека. На самом деле идентификация преступников — это развитая отрасль, известная с XIX века. Конечно, они затрудняют расследования и идентификацию, но не более того, потому что невозможно изменить антропологические характеристики человека, — рассказал Лайфу политолог Марат Баширов. По его словам, выявить преступника можно будет по татуировкам, родинкам, мочкам ушей и даже глазам, так что удаление своих ресурсов — действия дилетантов.

Нет сомнений, что следователи, которые заводили уголовные дела в отношении боевиков, сейчас начнут сдувать пыль с материалов и выявлять преступников. Ждёт ли их обмен? Скорее всего, нет! Украинская сторона уже проводит суды над российскими военнослужащими, и России, ДНР и ЛНР никто не мешает проводить процессы над неонацистами. Нужно помнить, что в республиках Донбасса смертная казнь разрешена.

— Об их наказании принять решение должен суд, приняв во внимание преступления каждого из них. Преступники должны понести наказание по всей строгости закона. Те, кто не замечен в серьёзных преступлениях, должны отделаться активным участием в восстановлении того, что они разрушили. Но никакие преступники не могут быть обменяны или избежать наказания, — пояснил посол ЛНР в России Родин Мирошник. Дипломат отметил, что под обмен попадут только те категории пленных, которые будут определены спецслужбами Донбасса, но часть сдавшихся всё-таки ждёт суд.

Фото © Getty Images / STR / NurPhoto Хватит ли доказательств преступлений, совершённых азовцами? 0 Да. Удаление материалов не поможет им. Нет. Многим удастся избежать наказания. Бойцы "Азова" не являются преступниками.

Авторы Даниил Черных