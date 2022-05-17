Для чего Зеленский сменил командующего территориальной обороной
Силы территориальной обороны Вооружённых сил Украины получили нового командующего, что может говорить о подготовке новой тактики для бойцов ТРО.
Генерал-майор Игорь Танцюра. Обложка © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Оперативное командование "Север"
Президент Украины Владимир Зеленский поменял командующего Силами территориальной обороны Вооружённых сил Украины. Возглавить военных с улицы поручено генерал-майору Игорю Танцюре. Замена командующего в разгар боевых действий является шагом, который может говорить или о смене тактики, или о недовольстве прошлым руководителем.
Кто такой Игорь Танцюра
55-летний уроженец Черниговской области сменил на должности командующего территориальной обороной Юрия Галушкина. До теробороны Танцюра числился начальником штаба Сухопутных войск Украины. До этого он работал в зоне Операции объединённых сил. Однако интересен другой пункт в его послужном списке — командующий группировкой Вооружённых сил Украины "Юг". К этой группировке относятся Херсонская, Николаевская, Одесская, Винницкая и Кировоградская области.
Генерал-майор Игорь Танцюра. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Сухопутные войска ВСУ
2 мая 2022 года Танцюра был награждён орденом Богдана Хмельницкого III степени. В приказе говорится: "За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге". Стоит отметить, что экс-глава теробороны Юрий Галушкин возглавил её ещё в мирное время, что могло повлиять на его отставку.
— В мирное время возглавлять территориальную оборону — это одно, а во время военных действий — другое. Это разная степень ответственности с разной степенью сложности принятия решений. Вполне возможно, что Галушкин не соответствовал занимаемой должности, — предполагает военный эксперт Дмитрий Литовкин.
Акцент на юг
Силы территориальной обороны формируются и работают по региональному признаку. Получается так: где вступил — там и служишь. Хотя сейчас некоторые подразделения перебрасывают на восток.
Ни для кого не секрет, что украинские силовики испытывают проблемы на востоке. Однако проблемы есть и на юге. Во-первых, Херсонская область находится под контролем Российской Федерации и, скорее всего, уже не вернётся в состав Украины. Во-вторых, нависла угроза над Николаевом и Одессой.
Солдат стоит на страже Одесского национального академического театра оперы и балета. Фото © Getty Images / Scott Peterson
Учитывая, что Танцюра знает регион, перестановка в командовании не выглядит удивительной. Ко всему прочему, заместитель командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев заявил, что одной из задач Армии России является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной. Если с Донбассом уже более-менее всё ясно, то за Южную Украину придётся побороться.
Танцюре в наследство досталась абсолютно дезорганизованная структура, не способная вести боевые действия. Ему предстоит перестроить "махновские" отряды в боеспособные подразделения.
Из анархистов в тероборону
Силы территориальной обороны нельзя назвать структурированной военизированной организацией. Пиар-кампания в конце 2021 – начале 2022 года разворачивалась вовсю. В СМИ рассказывали, как горожане записываются в отряды и готовятся к участию в боевых действиях. Реальность же оказалась другой.
— В последнее время мы видим много различных обращений со стороны волонтёров и военных, которые говорят, что эти люди не только не помогают, но и мешают. Тероборона зачастую вооружена лучше тех, кто находится на передовой, но при этом они совершенно не хотят ехать воевать. Вся эта территориальная оборона эффективна там, где нужно терроризировать мирное население — воевать со стариками, женщинами и детьми, — отметил политолог Дмитрий Родионов. Эксперт напомнил, что когда создавали территориальную оборону, то думали, что она будет не только защищать города, но и станет вести партизанские действия, когда в населённые пункты войдут войска России. Но этого не случилось, зато тероборона активизируется там, где есть киевские власти.
Украинские резервисты и гражданские лица принимают участие в учениях с Силами территориальной обороны недалеко от столицы, Киева. 29 января 2022 года. Фото © Getty Images / Michael Nigro / Pacific Press / LightRocket
После 24 февраля оружие раздавалось бесконтрольно, что вызвало всплеск преступности. Кроме того, тероборона была замечена во внесудебных расправах. Её бойцам везде мерещились российские диверсанты и шпионы.
Их подготовка оказалась низкой. Украинские власти думали, что территориальная оборона наполнится так называемыми ветеранами АТО и другими активистами, однако за оружие взялись все кому не лень. В итоге, когда теробороновцы оказались перед лицом российского солдата, их боеспособность обнулилась. Члены 115-й бригады теробороны записали видео, где пожаловались на отсутствие подготовки и тактических указаний. И это не единственный такой случай.
Боевики из 115-й украинской бригады территориальной обороны жалуются на командование. Видео © T.me / anna_news
— Техническая оснащённость и подготовка личного состава территориальной обороны на чрезвычайно низком уровне. Также на низком уровне и командный состав. В целом их возможность противостоять Российским вооружённым силам невысока. Если они будут сопротивляться, то это будет подавляться с большими жертвами. Смена командования может быть связна с тем, что предыдущий командующий понимал всю меру безумства выставлять против российских войск теробороновцев. А сейчас назначили другого человека, который идейно мотивирован, имеет боевой опыт и способен бросать своих подчинённых на убой, не очень задумываясь, — считает военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков.
Теперь Танцюре предстоит создать боеспособные подразделения. Опыт обучения у него имеется, так как он был начальником 169-го учебного центра Сухопутных войск Вооружённых сил Украины "Десна". Подготавливать придётся тероборону по всей стране, так как на фронтах людей не хватает, а закон о переброске ТРО в зону боевых действий уже подписан. Смогут ли за короткий отрезок времени создать из уличных банд силы, способные противостоять регулярной армии, вопрос открытый.
Перестроит ли новый командующий территориальную оборону?