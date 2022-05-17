Для чего Зеленский сменил командующего территориальной обороной Силы территориальной обороны Вооружённых сил Украины получили нового командующего, что может говорить о подготовке новой тактики для бойцов ТРО. 20240 20240 Генерал-майор Игорь Танцюра. Обложка © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Оперативное командование "Север"

Президент Украины Владимир Зеленский поменял командующего Силами территориальной обороны Вооружённых сил Украины. Возглавить военных с улицы поручено генерал-майору Игорю Танцюре. Замена командующего в разгар боевых действий является шагом, который может говорить или о смене тактики, или о недовольстве прошлым руководителем.

Кто такой Игорь Танцюра

55-летний уроженец Черниговской области сменил на должности командующего территориальной обороной Юрия Галушкина. До теробороны Танцюра числился начальником штаба Сухопутных войск Украины. До этого он работал в зоне Операции объединённых сил. Однако интересен другой пункт в его послужном списке — командующий группировкой Вооружённых сил Украины "Юг". К этой группировке относятся Херсонская, Николаевская, Одесская, Винницкая и Кировоградская области.

Генерал-майор Игорь Танцюра. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Сухопутные войска ВСУ

2 мая 2022 года Танцюра был награждён орденом Богдана Хмельницкого III степени. В приказе говорится: "За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге". Стоит отметить, что экс-глава теробороны Юрий Галушкин возглавил её ещё в мирное время, что могло повлиять на его отставку.

— В мирное время возглавлять территориальную оборону — это одно, а во время военных действий — другое. Это разная степень ответственности с разной степенью сложности принятия решений. Вполне возможно, что Галушкин не соответствовал занимаемой должности, — предполагает военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Акцент на юг

Силы территориальной обороны формируются и работают по региональному признаку. Получается так: где вступил — там и служишь. Хотя сейчас некоторые подразделения перебрасывают на восток.

Ни для кого не секрет, что украинские силовики испытывают проблемы на востоке. Однако проблемы есть и на юге. Во-первых, Херсонская область находится под контролем Российской Федерации и, скорее всего, уже не вернётся в состав Украины. Во-вторых, нависла угроза над Николаевом и Одессой.

Солдат стоит на страже Одесского национального академического театра оперы и балета. Фото © Getty Images / Scott Peterson

Учитывая, что Танцюра знает регион, перестановка в командовании не выглядит удивительной. Ко всему прочему, заместитель командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев заявил, что одной из задач Армии России является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной. Если с Донбассом уже более-менее всё ясно, то за Южную Украину придётся побороться.

Танцюре в наследство досталась абсолютно дезорганизованная структура, не способная вести боевые действия. Ему предстоит перестроить "махновские" отряды в боеспособные подразделения.

Из анархистов в тероборону

Силы территориальной обороны нельзя назвать структурированной военизированной организацией. Пиар-кампания в конце 2021 – начале 2022 года разворачивалась вовсю. В СМИ рассказывали, как горожане записываются в отряды и готовятся к участию в боевых действиях. Реальность же оказалась другой.

— В последнее время мы видим много различных обращений со стороны волонтёров и военных, которые говорят, что эти люди не только не помогают, но и мешают. Тероборона зачастую вооружена лучше тех, кто находится на передовой, но при этом они совершенно не хотят ехать воевать. Вся эта территориальная оборона эффективна там, где нужно терроризировать мирное население — воевать со стариками, женщинами и детьми, — отметил политолог Дмитрий Родионов. Эксперт напомнил, что когда создавали территориальную оборону, то думали, что она будет не только защищать города, но и станет вести партизанские действия, когда в населённые пункты войдут войска России. Но этого не случилось, зато тероборона активизируется там, где есть киевские власти.

Украинские резервисты и гражданские лица принимают участие в учениях с Силами территориальной обороны недалеко от столицы, Киева. 29 января 2022 года. Фото © Getty Images / Michael Nigro / Pacific Press / LightRocket

После 24 февраля оружие раздавалось бесконтрольно, что вызвало всплеск преступности. Кроме того, тероборона была замечена во внесудебных расправах. Её бойцам везде мерещились российские диверсанты и шпионы.

Их подготовка оказалась низкой. Украинские власти думали, что территориальная оборона наполнится так называемыми ветеранами АТО и другими активистами, однако за оружие взялись все кому не лень. В итоге, когда теробороновцы оказались перед лицом российского солдата, их боеспособность обнулилась. Члены 115-й бригады теробороны записали видео, где пожаловались на отсутствие подготовки и тактических указаний. И это не единственный такой случай.

Боевики из 115-й украинской бригады территориальной обороны жалуются на командование. Видео © T.me / anna_news

— Техническая оснащённость и подготовка личного состава территориальной обороны на чрезвычайно низком уровне. Также на низком уровне и командный состав. В целом их возможность противостоять Российским вооружённым силам невысока. Если они будут сопротивляться, то это будет подавляться с большими жертвами. Смена командования может быть связна с тем, что предыдущий командующий понимал всю меру безумства выставлять против российских войск теробороновцев. А сейчас назначили другого человека, который идейно мотивирован, имеет боевой опыт и способен бросать своих подчинённых на убой, не очень задумываясь, — считает военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков.

Теперь Танцюре предстоит создать боеспособные подразделения. Опыт обучения у него имеется, так как он был начальником 169-го учебного центра Сухопутных войск Вооружённых сил Украины "Десна". Подготавливать придётся тероборону по всей стране, так как на фронтах людей не хватает, а закон о переброске ТРО в зону боевых действий уже подписан. Смогут ли за короткий отрезок времени создать из уличных банд силы, способные противостоять регулярной армии, вопрос открытый.

Силы территориальной обороны тренируют добровольцев подо Львовом. 30 апреля 2022 года. Фото © Getty Images / Leon Neal Перестроит ли новый командующий территориальную оборону? 0 Да. Новая ТРО сможет противостоять российским войскам Нет. ТРО состоит из людей, не способных вести боевые действия ТРО ждёт реформа с дальнейшим упразднением

Авторы Даниил Черных