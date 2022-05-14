Как "гости" из Незалежной настроили против себя Европу Толпа беженцев зарезала поляка, заступившегося за девушек, к которым приставала группа украинцев. В странах ЕС поднимаются волны недовольства хамством требовательных гостей. 85210 85210 Обложка © Getty Images / Maciej Luczniewski / NurPhoto

Украинские беженцы, изувеченные нацисткой пропагандой, стали лучшей антирекламой Незалежной и оправданием для специальной военной операции России. В британской прессе появились сообщения, что украинцев, которые попали в Соединённое Королевство из Ирландии, после определённого срока будут депортировать в Руанду. Слух оказался настолько правдоподобным, что опровержение пришлось дать лично премьеру страны Борису Джонсону.

Несмотря на усилия главного бенефициара украинской гражданской войны — США, которые в преддверии 9 Мая на самой известной улице Нью-Йорка Таймс-сквер помещают мультимедийный плакат "День Победы (зачёркнуто) позора России”, мир не спешит принимать новый нацизм в чистом виде.

Убийство в Варшаве толпой пьяных украинских беженцев поляка взорвало польские соцсети. Группа переселенцев стала приставать к молодой девушке, местный житель решил за неё вступиться, и завязалась драка. Тот, кто снимал этот ужас, за кадром комментировал на украинском языке, что теперь все будут опознаны и пойманы. На видео толпа повалила вступившегося за девушку мужчину и нанесла ему множество ножевых ранений, от которых он скончался по дороге в больницу.

Сами поляки смотрят на убийство предельно трезво, понимая, что у него были определённые причины, вызванные прежде всего отношением к проблеме властей.





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— Вот чем заканчивается бездумная миграционная политика: украинка безнаказанна после нападения на посла; украинцы остались безнаказанными после убийства поляка в центре Варшавы. И это только на этой неделе и в открытом доступе. Стоит подумать о том, что будет, когда "герои" вернутся к своим жёнам и партнёршам в Польшу… — пишет Лешек Сыкульский.

А по мнению Войцеха Сумлински, всё, что Польша видит сейчас, это просто новая реальность, к которой надо привыкнуть.

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— В субботу группа украинцев пытала мальчика в центре Варшавы. Новая столичная реальность выходного дня: один раз ведро красной краски — и один раз нож между рёбрами? Надеюсь, что нет. Впрочем, если (в порыве больной "солидарности") мы промолчим, я не вижу никакой надежды, — пишет он в своём Twitter.

Власти Чехии точно так же озабочены проблемой беженцев с Украины и намерены ужесточить паспортный контроль для прибывающих людей, об этом рассказал глава МВД Вит Ракушан на телеканале Blesk. Как отметил министр, мигранты будут обязаны предъявить документ, на котором будет штамп о пересечении украинской границы. Отчасти это связано с проблемой цыган, которые также мигрируют в Чехию под видом украинских беженцев. Кроме того, он подчеркнул, что многие из числа беженцев имеют двойное гражданство и они просто не могут получать гуманитарную помощь от Чешской Республики. Новые правила вступят в силу 16 мая.

Также украинские мигранты являются проблемой и для стран Балтии. Так, в Латвии, отмечает российский посол Михаил Ванин, украинцы начинают кооперироваться с местными националистами и оскверняют воинские захоронения и российские мемориальные объекты.

Видно, как ведут себя украинские беженцы, я бы сказал, немного развязно, пытаются помогать местным националистам в уничтожении российских военных мемориальных объектов, оскверняют эти памятники Михаил Ванин Посол России в Латвии

Общая усталость от украинских беженцев ощущается и в других странах Европы. Как пишет французская "Фигаро", люди морально устали от мигрантов, за которыми приходится постоянно следить.

— Многие французы, пообещавшие помочь украинцам, начинают разочаровываться спустя два месяца после начала российской операции, вызвавшей бегство более пяти миллионов человек. Во Франции, по данным французского Управления по вопросам иммиграции и интеграции, около 70 тысяч украинцев в настоящее время получают от государства прожиточное пособие, которое составляет 426 евро в месяц. Но этого обычно недостаточно для обеспечения автономии беженцев, — пишет издание.

Схожие проблемы испытывают и жители Австрии, так, их смущает желание украинских беженцев получать всё абсолютно бесплатно.

— У знакомой полячки в парикмахерскую пришла украинка и говорит: "Давайте стригите меня, платить не буду", — сообщила собеседница News.ru.

Отдельно австрийцев смущают украинские способы проведения досуга в виде коллективных "скачек" с характерными лозунгами вроде: "Кто не скачет, тот москаль". Привыкшие к размеренному спокойствию европейцы не рады, когда их центральные площади превращаются в майданы.

Стоит отметить, что европейские страны в целом не стремятся интегрировать беженцев с Украины в Евросоюз, воспринимая их как временный, инородный элемент, который должен как можно скорее вернуться к себе домой, об этом сообщила глава Правительства Дании Метте Фредериксен.

Быть беженцем — это временно. Беженцы должны вернуться и помочь своей родине восстановиться, когда у них будет такая возможность. Это даст Дании возможность помочь другим Метте Фредериксен Глава Правительства Дании

Косвенно такое положение вещей подтверждает и положение украинских беженцев в других странах, таких как Испания, Германия или Молдавия, не входящая в Евросоюз. Если молдаване жалуются на неуважение украинцев к местным нормам жизни, в том числе на привычку общаться на русском языке, то в других странах Европы просто не ожидали, что люди, приехавшие из реальной Украины, не соответствуют тому медийному образу, который для них придумали западные СМИ.

Так, жительница Испании жалуется, что украинские женщины местными "благотворителями" воспринимались как источник дешёвого секса.

Украинка, сбежавшая от войны в Европу. Видео © VK / Лев Щаранский

Германия испытывает аналогичные проблемы с украинскими "гостями". Так, уже обладая многочисленными и неспокойными общинами различных представителей арабского мира, которые размещены на германской территории, страна столкнулась с появлением нового агрессивного меньшинства. И оно настойчиво требует от Берлина проведения нацистской политики по отношению к русским и русским немцам, проживающим в ФРГ. По сообщениям местных жителей, толпа украинских переселенцев под Кёльном избила парня.

Количество драк, которые устраивают украинские беженцы, растёт. Всё это приводит к тому, что немцы, сдававшие комнаты и квартиры для беженцев, начали их выселять. В том числе и потому, что средства, которые выдавались беженцам на оплату коммунальных услуг, тратятся на другие нужды.

"Проблема и в том, что украинцы отказываются платить за коммунальные услуги, хотя деньги, рассчитанные на оплату счетов за электричество, включены в пособия, выдаваемые государством. "Получив деньги, гости сразу отправляются покупать новую одежду", — отмечает хозяйка. Даже после того, как Келлерманы объяснили беженцам ситуацию с помощью переводчика, семейная пара так и не получила деньги за электричество или еду — ни от гостей, ни от городской администрации", — пишет немецкое издание Die Welt.

Крымский политолог Сергей Веселовский полагает, что в данном случае можно наблюдать то, как у европейцев трансформируется виртуальный образ Украины, стремившейся в Евросоюз, в реальность. И люди, которых они принимают, сильно бьют по сформированному западной пропагандой имиджу.

— Чем больше украинские беженцы будут гадить в доме, который их принял с распростёртыми объятиями, тем скорее европейцы поймут, что на Украине не всё так однозначно. Что идеология фашизма и собственного превосходства вовсе не чужда этим людям, они не умеют договариваться, зато готовы обманывать. И уже после этого произойдёт переосмысление. Более того, я думаю, что после убийства поляка, когда толпа пьяных украинцев зарезала мужчину, заступившегося за женщину, они начнут получать отпор, в том числе и от местных националистов, — полагает эксперт.

Он добавил, что с большой долей вероятности европейцам предстоит увидеть большое разделение рынка мигрантов, когда за льготы, субсидии и место под солнцем начнут сражаться украинские, арабские и африканские группировки. Всё это, конечно, сильно скажется на имидже как самой Украины, так и её жителей.

Фото © Shutterstock Когда украинских беженцев попросят домой? 0 Уже летом Осенью, когда вырастут тарифы Ближе к зиме Никогда

Авторы Никита Юрченко