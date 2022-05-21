МИД Таиланда: Пять стран покинули зал АТЭС во время выступления России
Протест выразили Япония, США, Австралия, Канада и Новая Зеландия. Встреча в Бангкоке стала первой в рамках сотрудничества за три последних года.
Представители пяти стран, в том числе Японии и США, покинули зал заседаний форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ходе выступления главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова. Об этом сообщил официальный представитель МИД Таиланда Тхани Сенграт.
"Да, я могу подтвердить, что это правда", — сказал он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать ранее представленную японским агентством Kyodo информацию.
Помимо Японии и США зал покинули представители Австралии, Канады и Новой Зеландии. Сегодняшняя повестка на АТЭС — продвижение торговли и инвестиций в период после пандемии коронавируса. Очная встреча министров в Бангкоке стала первой за три последних года.
Ранее Лайф рассказывал, что страны G7 пообещали продолжить изоляцию РФ и Белоруссии от мировой экономики. Кроме того, государства – участники "Большой семёрки" планируют внимательно следить, чтобы "не допустить уклонения, обхода и замещения" введённых рестрикций.