МИД Таиланда: Пять стран покинули зал АТЭС во время выступления России

Протест выразили Япония, США, Австралия, Канада и Новая Зеландия. Встреча в Бангкоке стала первой в рамках сотрудничества за три последних года.

Представители пяти стран, в том числе Японии и США, покинули зал заседаний форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ходе выступления главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова. Об этом сообщил официальный представитель МИД Таиланда Тхани Сенграт.

"Да, я могу подтвердить, что это правда", — сказал он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать ранее представленную японским агентством Kyodo информацию.

Помимо Японии и США зал покинули представители Австралии, Канады и Новой Зеландии. Сегодняшняя повестка на АТЭС — продвижение торговли и инвестиций в период после пандемии коронавируса. Очная встреча министров в Бангкоке стала первой за три последних года.