США и ещё 5 стран АТЭС решили создать закрытую для России систему обмена данными
Также информация из неё будет недоступна для Китая. В дальнейшем к участию в проекте планируют пригласить Британию и Бразилию.
Соединённые Штаты, а также Япония, Канада, Южная Корея, Тайвань, Филиппины и Сингапур договорились о создании системы обмена данными, включая персональную информацию. Особенностью её будет закрытость для России и Китая, задача — подменить соответствующие структуры форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), куда РФ и КНР входят. Об этом пишет японская газета "Никкэй".
По данным издания, планируется затем пригласить к участию в этом проекте Британию и Бразилию. Участники системы намерены обмениваться в том числе экономическими данными. Согласно задумке, масштабы будут сопоставимы с соответствующими структурами Евросоюза.
Участники проекта рассчитывают, что смогут использовать новую систему, например, для расширения сетей электронной торговли, внедрения совместных региональных структур контроля за беспилотным движением транспорта.
Как сообщал Лайф, ранее китайская газета отмечала, что большинство стран не поддерживают США и их союзников по Украине. Чем больше государств продолжат не соглашаться с Западом, тем Вашингтону будет сложнее притворяться, что реакция на украинский кризис "является глобальным ответом".
ТАСС / EPA / FAZRY ISMAIL