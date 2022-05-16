США и ещё 5 стран АТЭС решили создать закрытую для России систему обмена данными

Также информация из неё будет недоступна для Китая. В дальнейшем к участию в проекте планируют пригласить Британию и Бразилию.

Соединённые Штаты, а также Япония, Канада, Южная Корея, Тайвань, Филиппины и Сингапур договорились о создании системы обмена данными, включая персональную информацию. Особенностью её будет закрытость для России и Китая, задача — подменить соответствующие структуры форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), куда РФ и КНР входят. Об этом пишет японская газета "Никкэй".

По данным издания, планируется затем пригласить к участию в этом проекте Британию и Бразилию. Участники системы намерены обмениваться в том числе экономическими данными. Согласно задумке, масштабы будут сопоставимы с соответствующими структурами Евросоюза.

Участники проекта рассчитывают, что смогут использовать новую систему, например, для расширения сетей электронной торговли, внедрения совместных региональных структур контроля за беспилотным движением транспорта.