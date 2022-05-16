Немецкий генерал Эрих Вад признал превосходство России на Украине
Офицер в отставке выразил уверенность в том, что Киев не сможет вернуть себе контроль над Донбассом военным путём.
Украине не следует недооценивать мощь Вооружённых сил России. С таким предостережением выступил бригадный генерал немецкой армии в отставке и советник канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад.
"Русские слишком сильны: у них есть превосходство на земле и в воздухе", — приводит издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten слова Вада.
Он выразил уверенность, что Киев не сможет вернуть контроль над Донбассом военным путём. Генерал объяснил это тем, что именно Россия определяет развитие событий в том регионе.
Лайф напоминает, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.