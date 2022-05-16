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Регион
Опубликовано 16 мая 2022, 04:29
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Немецкий генерал Эрих Вад признал превосходство России на Украине

Офицер в отставке выразил уверенность в том, что Киев не сможет вернуть себе контроль над Донбассом военным путём.

Украине не следует недооценивать мощь Вооружённых сил России. С таким предостережением выступил бригадный генерал немецкой армии в отставке и советник канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад.

"Русские слишком сильны: у них есть превосходство на земле и в воздухе", — приводит издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten слова Вада.

Он выразил уверенность, что Киев не сможет вернуть контроль над Донбассом военным путём. Генерал объяснил это тем, что именно Россия определяет развитие событий в том регионе.

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Лайф напоминает, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.

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VK / Минобороны России

Артем Порвин
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