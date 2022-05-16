Немецкий генерал Эрих Вад признал превосходство России на Украине

Офицер в отставке выразил уверенность в том, что Киев не сможет вернуть себе контроль над Донбассом военным путём.

Украине не следует недооценивать мощь Вооружённых сил России. С таким предостережением выступил бригадный генерал немецкой армии в отставке и советник канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад.

"Русские слишком сильны: у них есть превосходство на земле и в воздухе", — приводит издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten слова Вада.

Он выразил уверенность, что Киев не сможет вернуть контроль над Донбассом военным путём. Генерал объяснил это тем, что именно Россия определяет развитие событий в том регионе.