На базе "Азова" нашли книгу с прославлением террористов Басаева и Радуева

В издании написано, что оно рекомендовано для изучения в средних и высших учебных заведениях Минобороны, МВД, Нацгвардии и Патрульной полиции Украины.

На мариупольской базе батальона украинских националистов "Азов" обнаружена книга "Философия силы". В ней предлагается воспеть в качестве национальных героев Украины международных террористов Шамиля Басаева и Салмана Радуева.

Как пишет РИА "Новости", издание представляет собой сборник статей современного украинского писателя, политика и общественного деятеля Романа Коваля. Во включённой в книгу статье "Через память героев — к правлению героев" 1996 года предлагается не только возвеличить и воспеть образ гауптмана батальона СС "Нахтигаль" Романа Шухевича, но и героизировать в массовом сознании международных террористов Шамиля Басаева и Салмана Радуева.

Причём в книге написано, что она рекомендована для изучения в средних и высших учебных заведениях Минобороны, МВД, Нацгвардии и Патрульной полиции Украины.