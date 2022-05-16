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Регион
Опубликовано 16 мая 2022, 04:23
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На базе "Азова" нашли книгу с прославлением террористов Басаева и Радуева

В издании написано, что оно рекомендовано для изучения в средних и высших учебных заведениях Минобороны, МВД, Нацгвардии и Патрульной полиции Украины.

На мариупольской базе батальона украинских националистов "Азов" обнаружена книга "Философия силы". В ней предлагается воспеть в качестве национальных героев Украины международных террористов Шамиля Басаева и Салмана Радуева.

Как пишет РИА "Новости", издание представляет собой сборник статей современного украинского писателя, политика и общественного деятеля Романа Коваля. Во включённой в книгу статье "Через память героев — к правлению героев" 1996 года предлагается не только возвеличить и воспеть образ гауптмана батальона СС "Нахтигаль" Романа Шухевича, но и героизировать в массовом сознании международных террористов Шамиля Басаева и Салмана Радуева.

Причём в книге написано, что она рекомендована для изучения в средних и высших учебных заведениях Минобороны, МВД, Нацгвардии и Патрульной полиции Украины.

На базе "Азова" в Мариуполе нашли учебник "Английский для военных"
На базе "Азова" в Мариуполе нашли учебник "Английский для военных"

Лайф напоминает, что ранее на базе "Азова" нашли план по выходу к границам России. Украинские военные собирались изначально окружить и захватить город Новоазовск в ДНР, а затем направиться к российской территории.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Артем Порвин
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