На базе "Азова" нашли план по выходу к границам России

Украинские военные собирались изначально окружить и захватить город Новоазовск в ДНР, а затем направиться к российской территории.

На одной из баз нацбатальона "Азов" обнаружили план выхода украинских военных к российской границе. Об этом РИА "Новости" сообщил источник в силовых структурах Луганской Народной Республики.

По данным силового ведомства, на карте обозначены и обведены расположения сил "Азова" в Мариуполе и окрестностях города. Стрелки указывают на выдвижение подразделений к Новоазовску в ДНР. Согласно плану, бойцы должны были окружить город и выйти к российской границе. Утверждается, что это наступление планировалось начать 8 марта.