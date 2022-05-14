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Опубликовано 14 мая 2022, 08:43
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На базе "Азова" нашли план по выходу к границам России

Украинские военные собирались изначально окружить и захватить город Новоазовск в ДНР, а затем направиться к российской территории.

На одной из баз нацбатальона "Азов" обнаружили план выхода украинских военных к российской границе. Об этом РИА "Новости" сообщил источник в силовых структурах Луганской Народной Республики.

По данным силового ведомства, на карте обозначены и обведены расположения сил "Азова" в Мариуполе и окрестностях города. Стрелки указывают на выдвижение подразделений к Новоазовску в ДНР. Согласно плану, бойцы должны были окружить город и выйти к российской границе. Утверждается, что это наступление планировалось начать 8 марта.

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Getty Images / John Moore

Евгения Колесникова
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