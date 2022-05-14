На базе "Азова" нашли план по выходу к границам России
Украинские военные собирались изначально окружить и захватить город Новоазовск в ДНР, а затем направиться к российской территории.
На одной из баз нацбатальона "Азов" обнаружили план выхода украинских военных к российской границе. Об этом РИА "Новости" сообщил источник в силовых структурах Луганской Народной Республики.
По данным силового ведомства, на карте обозначены и обведены расположения сил "Азова" в Мариуполе и окрестностях города. Стрелки указывают на выдвижение подразделений к Новоазовску в ДНР. Согласно плану, бойцы должны были окружить город и выйти к российской границе. Утверждается, что это наступление планировалось начать 8 марта.
Ранее Минобороны показало наступление ВДВ на огневые точки ВСУ в ходе "Операции Z". На кадрах запечатлено наступление бронетехники. Огнём пулемётных расчётов также ведётся подавление снайперских позиций противника.
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