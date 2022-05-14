Стреляют из миномётов и винтовок: Минобороны показало наступление ВДВ на огневые точки ВСУ в ходе "Операции Z"
На кадрах запечатлено наступление бронетехники. Огнём пулемётных расчётов также ведётся подавление снайперских позиций противника.
Боевая работа ВДВ в ходе спецоперации на Украине. Видео © Минобороны РФ
Министерство обороны РФ опубликовало видео боевой работы подразделений ВДВ, штурмующих огневые точки ВСУ в ходе российской спецоперации на Украине.
"Личный состав подразделений ВДВ в ходе наступательных действий уничтожает огневые точки противника. Штурм опорных пунктов противника ведётся при огневой поддержке расчётов миномётов, экипажей боевых машин десанта", — говорится в сообщении ведомства.
На кадрах видно, как военнослужащие стреляют по противнику из миномётов, штурмовых винтовок и пулемётов, показано наступление бронетехники на позиции украинских военнослужащих, также можно увидеть работу снайперов. Кроме того, огнём пулемётных расчётов также ведётся подавление снайперских позиций противника.
Ранее Минобороны РФ показало на видео условия содержания пленных бойцов ВСУ. Сложившие оружие украинцы и российские военнослужащие питаются вместе: блюда одни для всех.
Скрин из видео Минобороны