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Регион
Опубликовано 14 мая 2022, 08:00
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Стреляют из миномётов и винтовок: Минобороны показало наступление ВДВ на огневые точки ВСУ в ходе "Операции Z"

На кадрах запечатлено наступление бронетехники. Огнём пулемётных расчётов также ведётся подавление снайперских позиций противника.

Боевая работа ВДВ в ходе спецоперации на Украине. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны РФ опубликовало видео боевой работы подразделений ВДВ, штурмующих огневые точки ВСУ в ходе российской спецоперации на Украине.

"Личный состав подразделений ВДВ в ходе наступательных действий уничтожает огневые точки противника. Штурм опорных пунктов противника ведётся при огневой поддержке расчётов миномётов, экипажей боевых машин десанта", — говорится в сообщении ведомства.

На кадрах видно, как военнослужащие стреляют по противнику из миномётов, штурмовых винтовок и пулемётов, показано наступление бронетехники на позиции украинских военнослужащих, также можно увидеть работу снайперов. Кроме того, огнём пулемётных расчётов также ведётся подавление снайперских позиций противника.

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Под защитой "Бога войны": Опубликовано видео работы российских гаубиц "Мста-С" в ходе "Операции Z"

Ранее Минобороны РФ показало на видео условия содержания пленных бойцов ВСУ. Сложившие оружие украинцы и российские военнослужащие питаются вместе: блюда одни для всех.

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Скрин из видео Минобороны

Григорий Воронцов
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