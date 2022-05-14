Стреляют из миномётов и винтовок: Минобороны показало наступление ВДВ на огневые точки ВСУ в ходе "Операции Z"

На кадрах видно, как военнослужащие стреляют по противнику из миномётов, штурмовых винтовок и пулемётов, показано наступление бронетехники на позиции украинских военнослужащих, также можно увидеть работу снайперов. Кроме того, огнём пулемётных расчётов также ведётся подавление снайперских позиций противника.