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Опубликовано 12 мая 2022, 10:13

Под защитой "Бога войны": Опубликовано видео работы российских гаубиц "Мста-С" в ходе "Операции Z"

Они применяются для прикрытия воинских колонн, уничтожения бронированной техники, блокпостов.

Минобороны России показало боевую работу расчётов 152-мм самоходных гаубиц "Мста-С". Видео © Telegram / Министерство обороны РФ

Минобороны России показало боевую работу расчётов 152-мм самоходных гаубиц "Мста-С" в ходе спецоперации на Украине. Техника, прозванная "Богом войны", зачастую выполняет задачи по уничтожению бронетехники и позиций ВСУ.

Как рассказали в ведомстве, огонь из гаубиц ведётся на дальностях до 30 километров. При этом как с закрытых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки. Чтобы нанести максимальный урон хорошо укреплённым сооружениям противника, применяются снаряды фугасного действия.

"Выполняем задачи по прикрытию воинских колонн, уничтожению бронированной техники, блокпостов. Артиллерия — "Бог войны", не зря же говорят", — сказал о работе "Мста-С" командир орудия Сергей.

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Ранее военное ведомство опубликовало видео боевых вылетов российских истребителей Су-35С в ходе спецоперации на Украине. На кадрах видно, как наземные службы готовят самолёты перед взлётом, оснащая снарядами и проверяя работу приборов.

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Telegram / Министерство обороны РФ

Татьяна Миссуми
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