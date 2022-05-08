Минобороны: ВС РФ уничтожили корвет ВМС Украины в районе Одессы
Также ракетными ударами были поражены узел связи аэродрома Червоноглинское и командный пункт механизированной бригады, добавил генерал-майор Игорь Конашенков.
Вооружённые силы РФ уничтожили корвет Военно-морских сил Украины проекта 1241 в районе Одессы. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Также в течение ночи высокоточными ракетами ВКС России был уничтожен командный пункт механизированной бригады в районе посёлка Пятихатки Харьковской области и узел связи военного аэродрома Червоноглинское в районе населённого пункта Арциз.
Оперативно-тактическая и армейская авиация поразили 130 военных объектов Украины, среди которых три пункта управления, 123 района сосредоточения личного состава и военной техники, две артиллерийские батареи на огневых позициях и два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Бахмут и Краснополье. В результате ударов уничтожено до 420 националистов, выведено из строя 55 единиц военной техники, уточнил Конашенков.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ сбили два самолёта и три вертолёта Ми-8 ВСУ возле острова Змеиный. Вместе с тем за день были уничтожены украинский десантно-штурмовой катер "Станислав", а также два беспилотника "Байрактар-ТБ2".
Минобороны РФ