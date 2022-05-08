Минобороны: ВС РФ уничтожили корвет ВМС Украины в районе Одессы

Также ракетными ударами были поражены узел связи аэродрома Червоноглинское и командный пункт механизированной бригады, добавил генерал-майор Игорь Конашенков.

Вооружённые силы РФ уничтожили корвет Военно-морских сил Украины проекта 1241 в районе Одессы. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Также в течение ночи высокоточными ракетами ВКС России был уничтожен командный пункт механизированной бригады в районе посёлка Пятихатки Харьковской области и узел связи военного аэродрома Червоноглинское в районе населённого пункта Арциз.

Оперативно-тактическая и армейская авиация поразили 130 военных объектов Украины, среди которых три пункта управления, 123 района сосредоточения личного состава и военной техники, две артиллерийские батареи на огневых позициях и два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Бахмут и Краснополье. В результате ударов уничтожено до 420 националистов, выведено из строя 55 единиц военной техники, уточнил Конашенков.