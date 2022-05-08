Бастрыкин поручил изучить дискредитирующие ВС РФ действия украинских националистов в ДНР
В Минобороны сообщили, что переодетые в форму РФ боевики на бронетехнике со знаком Z обстреливали частные дома, насильно забирали у мирных жителей ценные вещи и личные автомобили.
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил изучить и зафиксировать данные об акции, которую проводят украинские националисты в ДНР с целью дискредитировать ВС России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
"Председатель СК России поручил следователям изучить и зафиксировать сведения об очередной акции, проведённой в Северске и Серебрянке Донецкой Народной Республики украинскими националистами в целях дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации", — говорится в сообщении.
По данным Минобороны РФ, переодетые в российскую форму националисты на бронетехнике со знаком Z обстреливали частные дома, насильно забирали у мирных жителей ценные вещи и личные автомобили. Указывается, что к сопротивляющимся боевики применяли "физическое насилие". Постановочные "акты мародёрства" были сняты зарубежными журналистами.
СК намерен запросить в МО РФ соответствующие данные, а затем тщательно изучить их и зафиксировать в материалах расследуемых уголовных дел о преступлениях Киева, отметили в ведомстве. В результате следователи установят лиц из числа украинских боевиков, причастных к этим действиям.
Ранее СК установил ещё одного командира ВСУ, отдававшего приказы об обстрелах мирных жителей ДНР. По данным следствия, в период с 6 по 7 мая он и его заместитель, а также ещё несколько военных скомандовали бомбить города Горловка, Донецк, Докучаевск и Ясиноватая.
Telegram / Следком