ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 мая 2022, 07:37

Бастрыкин поручил изучить дискредитирующие ВС РФ действия украинских националистов в ДНР

В Минобороны сообщили, что переодетые в форму РФ боевики на бронетехнике со знаком Z обстреливали частные дома, насильно забирали у мирных жителей ценные вещи и личные автомобили.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил изучить и зафиксировать данные об акции, которую проводят украинские националисты в ДНР с целью дискредитировать ВС России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

"Председатель СК России поручил следователям изучить и зафиксировать сведения об очередной акции, проведённой в Северске и Серебрянке Донецкой Народной Республики украинскими националистами в целях дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации", — говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, переодетые в российскую форму националисты на бронетехнике со знаком Z обстреливали частные дома, насильно забирали у мирных жителей ценные вещи и личные автомобили. Указывается, что к сопротивляющимся боевики применяли "физическое насилие". Постановочные "акты мародёрства" были сняты зарубежными журналистами.

СК намерен запросить в МО РФ соответствующие данные, а затем тщательно изучить их и зафиксировать в материалах расследуемых уголовных дел о преступлениях Киева, отметили в ведомстве. В результате следователи установят лиц из числа украинских боевиков, причастных к этим действиям.

Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства нападения на здание журналистов РФ в Берлине
Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства нападения на здание журналистов РФ в Берлине

Ранее СК установил ещё одного командира ВСУ, отдававшего приказы об обстрелах мирных жителей ДНР. По данным следствия, в период с 6 по 7 мая он и его заместитель, а также ещё несколько военных скомандовали бомбить города Горловка, Донецк, Докучаевск и Ясиноватая.

BannerImage

Telegram / Следком

Евгения Колесникова
  • Новости
  • СК РФ
  • Александр Бастрыкин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Донбасс
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar