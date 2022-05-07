СК установил ещё одного командира ВСУ, отдававшего приказы об обстрелах мирных жителей ДНР

По данным следствия, в период с 6 по 7 мая он и его заместитель, а также ещё несколько военных скомандовали бомбить города Горловка, Донецк, Докучаевск и Ясиноватая.

СК России установил личность ещё одного командира подразделения Вооружённых сил Украины, который отдавал приказы об обстреле мирных жителей в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Главным следственным управлением СК России установлен ещё один военнослужащий, который отдавал незаконные приказы об обстрелах мирного населения ДНР и гражданской инфраструктуры, — это командир 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ полковник Сергей Сирченко", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в период с 6 по 7 мая Сирченко и его заместитель подполковник Дмитрий Герасименко, а также ещё несколько военнослужащих отдавали приказы о массированных прицельных обстрелах из тяжёлых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городах Горловка, Донецк, Докучаевск и Ясиноватая в ДНР.

Помимо этого, следствие установило, что по приказу командира первого парашютно-десантного батальона 25-й отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ майора Сергея Смолика и его заместителя майора Игоря Ситницкого был произведён артиллерийский обстрел города Ясиноватая, в результате которого погибла одна женщина, ещё пять человек получили ранения. Были повреждены не менее 20 жилых домов и здание Ясиноватского машиностроительного завода.

Также в период с 6 по 7 мая на территории ЛНР командиры ВСУ Сергей Поступальский, Роман Мамавко, Николай Янчий и бойцы их подразделений обстреляли гражданскую инфраструктуру в городах Первомайск, Золотое-5 и Попасная, в населённом пункте Епифановка. В результате их преступных действий шесть человек получили ранения, были повреждены 28 домов.

В отношении всех перечисленных лиц были возбуждены уголовные дела по статье "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором РФ". Следствие продолжает искать всех причастных к обстрелам мирного населения.