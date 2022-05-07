В районе Северодонецка, находящегося под контролем ВСУ, появился густой чёрный дым

Где именно началось возгорание, пока не известно — у Народной милиции ЛНР нет доступа к городу. Ранее сообщалось о начале боевых действий в пригородах населённого пункта.

Над Северодонецком, который остаётся под контролем Вооружённых сил Украины, поднимается густой чёрный дым. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента на месте событий.

Где именно началось возгорание, пока не известно — у Народной милиции ЛНР нет доступа к городу. Ранее представители Луганской Народной Республики сообщали о начале боевых действий в пригородах Северодонецка.