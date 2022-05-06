Военкор Григорюк предрёк повторение сценария "Азовстали" в Северодонецке

По его оценке, на этот шаг украинские власти могут пойти из-за невозможности вернуть Донбасс.

ВСУ могут попробовать повторить сценарий "Азовстали" на другом промышленном предприятии. Об этом рассказал корреспондент телеканала "360" Денис Григорюк. По его словам, такая вероятность есть в городе Северодонецке.

"Это своеобразная тактика украинских военных — занять какой-либо завод, оборудовать из него некий форпост и из него вести обстрелы, в том числе и по частям города, которые ещё находятся под их контролем", — заметил Григорюк.

По словам журналиста, многие жители Донбасса восприняли 21 февраля, когда произошло признание Россией ДНР и ЛНР, началом освобождения. Он отметил, что долгие попытки мирного урегулирования конфликта в Донбассе не дали положительных результатов, а ВСУ и нацбаты продолжали обстрелы и готовились к военному разрешению вопроса ЛДНР. При этом Украина особо не скрывала своих намерений, поэтому в Донбассе считают, что спецоперация России была вынужденной.

Военкор вспомнил, что утром 24 февраля он вместе с коллегами встретил рядом с руинами донецкого аэропорта мужчину, который сообщил, что воспринял этот день как праздник, потому как теперь не по его дому бьют, а освобождают территорию Донбасса от оккупации ВСУ.