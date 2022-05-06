Зачем "морские дьяволы" ВСУ готовят побег из подвала "Азовстали" Ситуация с окружением ухудшается каждый день, однако украинская сторона вместо переговоров о сдаче продумывает варианты спасения окружённых националистов. 278604 278604 Дым над заводом "Азовсталь". Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр, © Shutterstock

Карта военных действий Украины актуальна только для суши

После того как порт Мариуполя был освобождён от частей 36-й бригады и полка "Азов", оставшиеся части отступили вглубь комбината "Азовсталь" и на время прекратили сопротивление, явно стараясь экономить силы. При досмотре на катерах, оставшихся в зоне погрузки, досмотровые группы обнаружили большое количество водолазного оборудования и снаряжения. Оно, по некоторым данным, было предназначено для группы спецназа, которую на территорию "Азовстали" вынудили отступить российские войска.

Эти подразделения начали активно готовить после того, как летом 2014 года стало захлёбываться наступление на Юго-Восток Украины. Предполагалось, что "подводный спецназ" сможет привнести в тактику сухопутных войск что-то новое и пригодится ВСУ для спецопераций. Тренировочную базу на территории Одесской области, в Чёрном море, а также на реках страны ВМСУ строили под чутким руководством отставников из британской SBS — Специальной лодочной службы, аналога российского спецназа ВМФ. На протяжении многих лет эти подразделения ежегодно проводили учения, в том числе учились взаимодействовать с другими частями и соединениями ВСУ.

Животные Красной книги

Помимо акватории Чёрного моря в направлении Севастополя особый сектор ответственности украинским подводным диверсантам, многие из которых пришли учиться новому ремеслу из батальонов "Азов" и других националистических формирований, назначили на пограничных участках Одесской области — там, где находится граница Украины и Приднестровья. Основу подразделений составил 801-й Отдельный отряд ПДСС (т.н. речные жабы). Им в усиление сначала передали 35-ю бригаду морской пехоты и 32-й реактивный артиллерийский полк, однако дальнейшее усиление сорвалось — в Мариуполе была практически стёрта в порошок 36-я бригада ВМСУ, а её командира — полковника Владимира Баранюка — убили при попытке к бегству.

Присутствие "одесских дьяволов" на территории "Азовстали" официально не подтверждено, однако, по некоторым сведениям, именно они могли отвечать за организацию обороны города наравне с американскими и канадскими офицерами. В частности, в их задачи входило определение мест, через которые будут наступать Российская армия и силы ДНР. Со своей задачей они справлялись только на учениях — тренироваться отражать наступление противника офицеры ПДСС Украины ездили два раза в месяц, и именно они наравне с офицерами Сил специальных операций Украины должны были проводить диверсии на донецком направлении за несколько дней до крупного наступления украинской армии.

Карта боевых действий — от Мариуполя до Днепропетровска

Когда окружение Мариуполя оказалось неминуемым, уникальный отряд разделился. Часть подводных диверсантов ВМС Украины осталась на заводе "Азовсталь", другая часть попыталась эвакуироваться в соседние Бердянск и Мелитополь. Добраться до места назначения удалось не всем — первую группу из восьми человек российские войска уничтожили полностью. Вторая группа, осознав масштабы наступления на Мариуполь, спешно попыталась прорваться дальше, но, по некоторым данным, была обнаружена оператором беспилотника и уничтожена с воздуха.

По неподтверждённой информации, именно "боевые пловцы" ВМС Украины, заблокированные на "Азовстали", стоят у истоков операции спасения командования полка "Азов" и зарубежных инструкторов по воздуху. Однако гуманизм здесь ни при чём — попытка сбежать по воздуху могла прикрывать подводное бегство подразделения.

Штурм завода "Азовсталь"

После того как провалилось не менее четырёх попыток эвакуации на вертолётах, эвакуация через подводные каналы стала рассматриваться в качестве основного направления для украинских спецподразделений. Детали плана побега из подземелья завода "Азовсталь" неизвестны, однако, по некоторым данным, для бегства с территории комбината боевые пловцы ВМСУ могут использовать два подземных выхода. Их коридоры протянулись на несколько километров от основных цехов комплекса и выходят на поверхность у самой кромки воды. Бывший офицер "морских дьяволов" ВМФ СССР, майор запаса Янис Кирпкульс отметил: выбраться по этим катакомбам можно только с помощью специального оборудования.

Для начала нужно понимать, что выйти из акватории просто "на ногах" не получится. Чтобы отойти на безопасное расстояние, нужен специальный подводный транспорт. У флотского спецназа во всех продвинутых странах мира, включая Россию, есть электрический транспорт для таких целей. Это маленький буксир с водомётом или небольшим гребным винтом. Скорость движения невелика, но за 25–30 минут можно покинуть опасный район и эвакуироваться Янис Кирпкульс Бывший офицер "морских дьяволов" ВМФ СССР, майор запаса

В четвёртом секторе завода расположен морской грузовой терминал — его территория просматривается российским спецназом, снайперами и беспилотниками, однако данных о том, насколько исследована его подводная часть, пока нет. Выход оттуда не перекрыт бетонными волнорезами и не заблокирован дамбой — выйти с территории зоны погрузки можно прямиком в судовой фарватер, по которому "на большую воду" можно выйти как по широкому проспекту. Глубина порта небольшая — в нижней точке она достигает всего 10 метров, там вполне можно спрятать оборудование для глубоководного бегства.

Бывшие и действующие сотрудники специальных подразделений отмечают, что подводную подготовку могли пройти и лица "со специальным допуском" — секретоносители из числа нацбатов, армии и иностранных наёмников. Однако есть и трудности. Для успешной эвакуации подводным диверсантам нужно большое количество различного оборудования. Его, по некоторым данным, могли завезти на одном из вертолётов, пока гарнизон "Азовстали" ещё не был окончательно окружён. Однако для спасения всех нужных людей этого всё равно будет недостаточно — в транспортный Ми-8 помещается лишь десяток-полтора комплектов водолазного снаряжения. Кому выпадет уникальный шанс на спасение и будут ли окруженцы пытаться им воспользоваться — покажет время.

Эвакуация людей с территории "Азовстали". Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ Воспользуется ли гарнизон "Азовстали" подводным выходом? 0 Да, попробуют Нет, побоятся уничтожения Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев